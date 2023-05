Georg Behr: Vom Maschinenbauer zum Musiker

Für den 27-jährigen Georg Behr aus Blaichach ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Als Dirigent der Musikkapelle Bolsterlang hat er seine erste Orchesterleitung.

„Die erste eigene Kapelle zu haben und dort meine musikalischen Vorstellungen umsetzen zu können, ist einfach toll“, schwärmt Georg Behr. Seit Anfang des Jahres ist der staatlich geprüfte Ensembleleiter neuer Dirigent der Musikkapelle Bolsterlang. Für den 27-jährigen Blaichacher ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Musik spielte in seinem Leben schon immer eine große Rolle, lange Zeit zögerte er jedoch, sie zum Beruf werden zu lassen.

Flöte, Bariton-Horn und Posaune

Nach dem klassischen schulischen Einstieg an der Blockflöte, entdeckte Georg Behr als Siebenjähriger das Bariton-Horn für sich. Die erste Begegnung mit dem Blechblasinstrument war eher zufällig. „Mein Vater hatte sich ein Bariton ausgeliehen, daher stand es bei uns daheim. Als ich es sah, wollte ich sofort Bariton spielen lernen“, erzählt der 27-Jährige schmunzelnd, wie er in den Instrumentalunterricht von Axel Maucher kam.

Dem Vorbild seines Vaters folgend, führte auch der musikalische Weg von Georg Behr in eine Kapelle, in die Musikkapelle Bihlerdorf-Ofterschwang. Dieser gehört er immer noch als Jugendleiter und aktiver Posaunist an. Im Lauf der Jahre musste das Bariton bei ihm der Posaune Platz machen. Nach rund zwei Jahren in der Kapelle, wurde Georg Behr mitgeteilt, dass ein Überschuss an Baritonspielern, dafür aber ein Mangel an Posaunisten herrsche.

Da sein Vater ebenfalls Posaune spielt, war für den Teenager schnell klar, dass er umlernen will. „Man musste mich auch nicht groß überzeugen, denn ich fand Posaune schon immer cool“, erinnert sich Behr, für den es ein Glücksfall war, dass er den Posaunenunterricht ebenfalls bei seinem gewohnten Lehrer absolvieren konnte. Daher sah er sein neues Instrument von Anfang an als „neue Chance“. Diese Einstellung bewahrheitete sich auch recht schnell, denn Axel Maucher formte über die Bläserschule Immenstadt aus seinen Schülern ein Posaunen-Quintett, dem auch Georg Behr angehörte.

Schon alleine durch dieses Quintett, mit dem Behr sehr erfolgreich war, entwickelte er sich laut eigener Aussage extrem weiter. Ebenfalls auf Empfehlung von Maucher wurde er später sogar zu einem spontanen Probespiel beim Schwäbischen Jugendblasorchester (SJBO) eingeladen und durfte fortan regelmäßig dort mitwirken. „Das SJBO ist deutlich krasser als alle Kapellen und ich war von dem Niveau anfangs heillos überfordert“, gesteht Behr. Letztlich habe ihm die mehrjährige Mitwirkung dort aber ebenfalls sehr in seiner musikalischen Weiterentwicklung geholfen.

Maschinenbau-Studium, doch dann ging es nicht weiter

Trotz den musikalischen Erfolgen entschied sich Georg Behr beruflich für ein Maschinenbau-Studium, das er mit dem Master abgeschlossen hat. Die Stagnierung im Maschinenbau führte dazu, dass er vom Betrieb nicht übernommen wurde. Im Nachhinein war das für Georg Behr eine glückliche Fügung des Schicksals, denn aus diesem Grund entschied er sich dazu, sich an der Berufsmusikschule Krumbach zu bewerben, wo er nach erfolgreichem Vorspiel eine zweijährige Vollzeit-Schulausbildung absolvierte. „Ich habe dem Maschinenbau den Rücken gekehrt, um das zu machen, was mir Spaß und Freude bereitet, nämlich Musik“, strahlt der 27-Jährige.

Im "besten Orchester Deutschlands"

Neben seinen Engagements im Allgäu gehört er dem Organisationsteam der German Wind Philharmonic seines Mentors Toni Scholl an. Zudem ist er als Posaunist in diesem professionellen symphonischen Blasorchester aktiv. „Das ist das beste Blasorchester Deutschlands, und wir möchten noch Konzertreisen und vieles mehr unternehmen“, schwärmt Georg Behr.

Bei seinen Engagements im Oberallgäu reizt ihn vor allem die besondere dreiteilige Aufgabe: Er ist nicht nur Dirigent der Musikkapelle Bolsterlang sowie Musiker und Jugendleiter der Kapelle Bihlerdorf-Ofterschwang, sondern betreut in Kooperation mit der Bläserschule Fischen noch die Fischinger Jugendkapelle. „Eine coole Konstellation“, sagt der 27-Jährige.

Da er das Bolsterlanger Dirigentenamt bereits zum 1. Januar übernommen hat, konnte er sich bereits ein stimmiges Bild von seiner Kapelle machen, und dieses fällt in jeder Hinsicht gut aus: „Die Musikerinnen und Musiker sind sehr herzlich und haben mich mit offenen Armen empfangen. Zudem spielen sie unheimlich gut“, lobt der neue Dirigent und ergänzt: „Ich sehe unglaublich viel Potenzial in der Kapelle.“

Was das Repertoire angeht, plant Behr keine großen Umstellungen. Beim bevorstehenden Frühjahrskonzert erwartet die Besucher daher ein musikalischer Mix. Das Programm umfasse von konzertanten Stücken über Marschmusik, Polka und Walzer bis hin zur Filmmusik querbeet für jeden etwas, versichert Behr und wünscht sich daher ein schönes Konzert, bei dem der Funke überspringt. „Das ist mir sehr wichtig, weil ich die Menschen begeistern will“, erklärt Behr.

Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Bolsterlang findet am Samstag, 13. Mai, ab 20 Uhr im Festsaal Kitzebichl in Bolsterlang statt. Eintritt frei.

