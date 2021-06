Einen neuen, großen Wertstoffhof sehen Wertacher mit Sorge

Der Idee eines gemeinsamen Baus mit Oy-Mittelberg stehen viele Wertacher Gemeinderäte kritisch gegenüber. ZAK-Sprecher sagt: „Es ist noch nichts entschieden.“

14.06.2021 | Stand: 08:38 Uhr

Wertstoffhöfe sind für manche Menschen Treffpunkte geworden. Da ist Zeit für einen kleinen Ratsch, während man Batterien abgibt oder Bauschutt in den Container wirft. In Wertach – und auch in Oy-Mittelberg – soll in einigen Jahren alles anders werden. Wie bereits berichtet, plant der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) die kleinen Sammelstellen abzubauen und stattdessen einen großen gemeinsamen Wertstoffhof auf einem Grundstück nahe der B 310 bei Faistenoy zu bauen. Die Faistenoyer protestierten kürzlich gegen das Vorhaben. Kritik dagegen übten auch viele gewählte Vertreter im Gemeinderat Wertach, nachdem ihnen Andreas Breuer, vom ZAK, die Idee erläutert hatte.