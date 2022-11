Einige Bürger sehen das geplante Post-Zentrum in Sonthofen nach wie vor kritisch. Warum auch einzelne Stadträte am Vorhaben Kritik üben.

12.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Das geplante Post-Zentrum in Sonthofen-Rieden beschäftigt Stadträte und Bürger weiter intensiv. Im Bauausschuss ging es am Donnerstagabend um den Entwurf für den vorgesehenen Bebauungsplan. Das Vorhaben sei dadurch noch längst nicht genehmigt, erklärte Fritz Weidlich von der Stadtverwaltung. Es gehe lediglich um den nächsten Schritt in dem langwierigen Verfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.