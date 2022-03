Die Post gibt ihre Räume in der Sonthofer Innenstadt auf und will ins Gewerbegebiet Rieden ziehen. Doch einige Bürger sind gegen das Vorhaben. Worum es geht.

Wer in diesen Tagen das Wort „Post“ in Sonthofen in den Mund nimmt, stößt bei einigen Bürgern auf viel Unverständnis. Das liegt vor allem daran, dass die langjährige Filiale am Bahnhofsplatz bis Jahresmitte schließt. Inzwischen ist bekannt geworden, dass im Gewerbegebiet Rieden ein neues Verteilerzentrum der Post entstehen soll. Das löst bei vielen Bürgern nun Widerstand aus.