Gerangel um Hallenzeiten: Der Jugendsport hat in Blaichach Vorrang

Gemeinderat beschließt eine Rangfolge in der Vergabe um Trainingszeiten. Die jungen Tischtennisspieler der DJK trainieren im Winter in der C+C-Messehalle.

02.11.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Wenn Fußball im Freien gespielt wird, also im Sommer, gibt es kein Gerangel um Hallenzeiten in Blaichach. Im Winter ist das anders. Die Zeiten reichen nicht mehr für alle Gruppen. Der Gemeinderat Blaichach beschloss deshalb, den Jugendsport zu bevorzugen, dann den allgemeine Vereinssport und an dritter Stelle die Erwachsenen-Gruppen zu setzen, die keinem Verein angehören.

Dreifachhalle musste geschlossen werden

In den vergangenen Jahren fehlten immer wieder Hallenzeiten, beispielsweise in der Dreifachturnhalle. Weil dort im Juli 2021 Wasser eindrang, konnte die Halle monatelang nicht genutzt werden. Zudem wurde die alte Schule in Seifriedsberg als Kita umgenutzt, sodass seitdem für die Tanzgruppe der DJK Seifriedsberg dort kein Trainingsraum mehr zur Verfügung steht. Die alte Halle in der Blaichacher Jahnstraße ist zudem abgerissen und konnte bereits ab Sommer 2019 – als erkannt wurde, dass sie baufällig ist – nicht mehr benutzt werden.

Trotz der äußeren Umstände konnte die Jugendarbeit in den Vereinen weitergeführt und zum Teil ausgebaut werden, sagte Bürgermeister Christof Endreß in der Ratssitzung. Die Hallenzeiten würden jedoch weiterhin nicht ausreichen. Das gelte insbesondere für die DJK-Tischtennisabteilung und die dortige Tanzgruppe sowie für die Fußball-Jugend des TSV Blaichach und der DJK Seifriedsberg.

Sport in der Messehalle vom C+C

Aushelfen wird nun, wie im vergangenen Jahr, die Firma C+C Lang-Steudler. Die Gemeinde Blaichach mietet über den Winter (voraussichtlich bis Mai) den Seminarraum und die Messehalle dort an für einen pauschalen Preis von 1000 Euro monatlich für 42 Sportstunden. Unter anderem die DJK-Tanzgruppen und die Tischtennisjugend werden dort unterkommen. Die Fußballer sollen in der Dreifachhalle trainieren.

Damit die schweren Tischtennisplatten nicht von einem zum anderen Ort transportiert werden müssen, unterstützt die Gemeinde den Verein beim Kauf weiterer Platten und Netze mit 7000 Euro. Der Liga-Spielbetrieb der Erwachsenen soll zudem wieder in der Dreifachhalle stattfinden. Die C+C-Messehalle sei dafür nicht hoch genug. Vergangenes Jahr gab es laut Endreß dafür noch eine Ausnahmegenehmigung. Mit einer weiteren Halle sei in den kommenden Jahren in Blaichach nicht zu rechnen, sagte Endreß. Das liege an Großprojekten wie Schulneubau und Ortsmitte.

