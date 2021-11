Gerhard Bunk aus Blaichach stellt seinen reichen "Kleinen Worte-Kosmos" vor

Der Blaichacher Autor Gerhard Bunk vereint in seinem "Kleinen Worte Kosmos" Gedichte und Geschichten, in denen er oft den Blick auf Menschen in Not richtet.

19.11.2021 | Stand: 17:04 Uhr

„Eine krautige Pflanze bin ich, nicht sehr groß, aber ausdauernd und widerstandsfähig.“ So beginnt die erste Kurzgeschichte im Buch „Kleiner Worte-Kosmos“, in dem Gerhard J. S. Bunk Gedichte und Geschichten veröffentlicht hat. 1946 in Immenstadt geboren, reißt der Blaichacher in dieser knappen Erzählung viele Themen an, die ihn bewegen: Vermüllung (nicht nur) der Meere und Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung und Zerstörung gleichberechtigter Lebensverhältnisse für Menschen.

In auswegloser Situation

Denn nur in auswegloser Situation ist es denkbar, dass sich Menschen auf eine gefährliche und fast aussichtslose Reise in eine bessere Zukunft begeben, nach Europa – im Schlepptau von Seelenverkäufern. Der Strandhafer, der Protagonist von Gerhard Bunks erster Kurzgeschichte „Gestrandet“, vermerkt zu dem täglich angeschwemmten Müll aus Blech, Plastik und toten Tieren nur lapidar: „Vor Kurzem lag sogar noch eine Leiche im Sand – wahrscheinlich einer dieser Bootsflüchtlinge aus Afrika. Die Flut hat sie dann wieder mitgenommen …“

Missstände und Versäumnisse

So kühl Gerhard Bunk seinen Strandhafer in dieser Geschichte erzählen lässt, so empathisch tritt der Autor in seinen weiteren Gedichten und Geschichten für Menschen in Not ein, prangert Missstände in der Gesellschaft an, weist auf Versäumnisse der Politik hin. Dazu bedient er sich vielfältiger literarischer Mittel:

Er nimmt mal die Position des sachlichen Berichterstatters ein, etwa in seinen Erinnerungen an die befreundete Familie Sebald und deren literarisches Talent W. G.

Augenzwinkerndes übers Alter

Gerhard Bunk reflektiert aber auch mal augenzwinkernd über eigene Befindlichkeiten, etwa des Alters, wenn er in dem Gedicht „Morgenstimmung 3“ über Alltags-Wehwehchen zu dem Schluss kommt: „Die Stimmung ist hin, der Morgen ein Graus, doch ohne Schmerzen wäre das Leben schon aus.“

Lesen Sie auch

Buchempfehlungen der Allgäuer Zeitung Bücher, die man gelesen haben muss: Herbstliche Lesetipps aus der Redaktion

Der Autor hält nicht nur Querdenkern und Rechtsradikalen den Spiegel vor, sondern all jenen, die ohne nachzudenken, dem Zeitgeist frönen: „Wenn also der Zeitgeist den Geist verliert, dann hat der Geist schon kapituliert.“

Spiel mit der Sprache

Doch Gerhard Bunk, der in Augsburg Lehramt an Grund- und Hauptschulen studierte und später auch im Auslandsschuldienst in Brasilien und Ungarn tätig war, vermittelt mit seinen Texten nicht nur eine lehrreiche Aussage, er frönt auch dem Spiel mit der Sprache. Seine Kurzgeschichten reichen vom modernen Märchen „Der Traum des jungen O.“ bis zum Krimi mit überraschender Pointe bei „Mord im Marionetten-Theater“. So bietet der „Kleine Worte-Kosmos“ vieles.

Buch: Gerhard J. S. Bunk: "Kleiner Worte-Kosmos", Gedichte und Geschichten, 208 Seiten, ISBN 978-3-7543-2602-2.

Lesung: Gerhard Bunk gibt am Freitag, 19. November, um 19 Uhr in der Blaichacher Stephanuskirche Kostproben aus seinem „Kleinen Worte-Kosmos“. Es spielen Ulrike Tenzer (Cello) und Oliver Post (Gitarre).

Lesen Sie auch: "Im Strudel von Gewalt und Mobbing": Autorin erzählt in Immenstadt aus ihrem Leben".

Lesen Sie auch: "Romanautor wirft in Immenstadt einen unverklärten Blick auf das Agentenleben".