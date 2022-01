Ein Haus in Immenstadt wird zum zweiten Mal binnen weniger Monate mit Eiern beworfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

05.01.2022 | Stand: 14:17 Uhr

Ein Geschäftshaus in Immenstadt wurde zum zweiten mal in vier Monaten Ziel von Eierwerfern. Nachdem das Gebäude in der Rothenfelsstraße bereits Anfang Oktober auf diese Weise beschädigt wurde, landeten am 4. Januar abermals Eier an der Fassade.

Die Reinigungskosten belaufen sich auf 50 Euro. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei Immenstadt bittet Zeugen um Hinweise unter der Nummer 08323/96-100.

