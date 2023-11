Gesperrte Straßen und Brücken: Wo Autofahrer 2024 mit Staus rechnen müssen

Staatliches Bauamt stellt Straßenprojekte vor, die 2024 im südlichen Oberallgäu umgesetzt werden wollen. In Oberstdorf stoßen die Umleitungen auf Kritik.

01.11.2023 | Stand: 18:49 Uhr

Der Weg nach Oberstdorf ist wieder frei. Die neue Stillachbrücke ist mit der Verkehrsfreigabe Mitte Oktober eröffnet worden. Doch schon bald drohen den Oberstdorfern die nächsten Baustellen, Staus und Umleitungen. Denn auch im Sommer 2024 sind eine Reihe von Bauprojekten an der B19 und in Oberstdorf geplant. Thomas Riedler vom Staatlichen Bauamt Kempten und Joachim Heßmann, Tiefbauleiter im Landratsamt Oberallgäu stellten jetzt die wichtigsten Projekte im Gemeinderat vor:

Neubau der Illerbrücke in Sigishofen

Die größten Auswirkungen auf den Verkehr im südlichen Oberallgäu dürfte wohl der Neubau der B19-Brücke haben, die bei Sigishofen die Iller überquert, und des Bauwerks an der Anschlussstelle Sonthofen-Süd haben. Gebaut werden soll ab April 2024 bis 2027. Der Verkehr soll über eine Behelfsbrücke an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Es wird aber zu Vollsperrungen der Rampenäste an der Ausfahrt Sonthofen-Süd kommen.

B19-Baustelle in Oberstdorf

Für vier Wochen wird die B19 im kommenden Jahr zwischen Geiger-Kreisel und Walserschanze voll gesperrt. Dort müssen Binder und die Asphaltdecke erneuert werden. Die Umleitung erfolgt von 22. April bis 17. Mai 2024 über die OA4, die Sonthofener und die Walserstraße. Im Juni oder Juli soll dann etappenweise bei nächtlichen Vollsperrungen die Asphaltdecke erneuert werden. Die Umleitung durch Oberstdorf stieß im Gemeinderat auf Kritik, weil die Anwohner auch in diesem Sommer durch die Baustelle an der Stillachbrücke belastet wurden. „Die Anwohner haben bereits im Sommer sehr gelitten“, sagte David Berktold ( CSU). „Da bräuchte es jetzt ein Entgegenkommen.“ Das bemängelte auch Martin Rees (OA): Man kann den Anwohnern nicht zumuten, den gesamten Verkehr aus dem Kleinwalsertal an ihnen vorbeizuleiten. Rees schlug eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße vor. Bauamtsmitarbeiter Riedler erklärte, die Fahrbahn sei zu schmal und eine halbseitige Sperrung aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht möglich. Die Fahrbahn müsse aber für maximal vier Wochen komplett gesperrt werden.

Neuer Wasserkanal in der Walserstraße

Eine Baustelle des Marktes Oberstdorf ist der Neubau des Regenwasserkanals in der Walserstraße. Für die Dauer von sechs Wochen muss die Strecke zwischen Stillachstraße und Tannenkurve für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung führt über Sonthofener Straße, OA4 und B19. Ausgeführt werden die Arbeiten voraussichtlich zwischen 3. Juni und 12. Juli 2024.

Bahnübergang Rubinger Straße

Die Höhenfreimachung am Bahnübergang Rubinger Straße an der Kreisstraße OA4 ist von März bis September 2024 geplant. Der Landkreis habe sich bei der Bahn dafür eingesetzt, die Maßnahme vorzuziehen, erklärt Kreistiefbauchef Joachim Heßmann. „Weil 2025 die Sanierung der B19 am Alten Berg geplant ist.“ So bleibt die Kreisstraße als Umleitungsstrecke frei.

Trettachbrücke

Der Deckenbau der Trettachbrücke am Ortseingang im Bereich Karweidach ist von April und Oktober 2024 geplant. Vize-Bürgermeister Fritz Sehrwind stellte infrage, wie der die Firmen das Gewerbegebiet Karweidach erreichen sollen, die dort anfangen wollen, zu bauen. Die Flächen seien weiter über Rubi oder Straße Am Bannholz zu erreichen, erklärte der Kreistiefbauchef.

B19-Straßenbau in Fischen

Im „Schatten“ der Baustelle an der Illerbrücke sollen von April bis Juli 2025 verschiedene Maßnahmen zur Erneuerung der B19 in Fischen durchgeführt werden. Geplant sind neue Binder und eine neue Asphaltdecke, die Reparatur von Randbereichen und der Entwässerung, die Bankkette, neue Ampeln, die Sanierung des Bauwerks am Grundbach. In der Folge wird es eine halbseitige Sperrung zwischen Sonthofen und Oberstdorf geben. Zum Asphalteinbau muss die Strecke nachts komplett gesperrt werden. Es soll großräumige und innerörtliche (durch Fischen) Umleitungen geben. Die Arbeiten sollen in zwei Bauphasen eingeteilt werden, damit Fischen erreichbar bleibt.

Was in den nächsten Jahren geplant ist

Ausblick: Im Jahr 2026 wird es auf der B19 während der gesamten Bauzeit zwischen Sonthofen und Fischen eine halbseitige Verkehrsführung in Richtung Süden geben. Deshalb werden verschiedene Umleitungen notwendig: Ab Oberstdorf werden die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Norden über die Kreisstraße OA4 über Rubi, Reichenbach und Schöllang umgeleitet. In Reichenbach soll es wieder eine Gegenverkehrsampel geben. Ab Fischen führt die Umleitung nach Obermaiselstein über OA 26 und OA4. Die B19 bleibt in Richtung Norden frei bis Fischen. Ab dem Riedbergpass führt die Umleitung über die OA5, auch die OA9 bleibt frei. Während der nächtlichen Vollsperrungen der Bundesstraße, die für die Asphaltarbeiten notwendig sind, werden die Umleitungen in beide Richtungen genutzt. An den Plänen gab es Kritik: „Es ist völlig undenkbar, dass große Lastwagen mit Anhänger über Dörfer wie Rubi, Reichenbach, Schöllang und Altstädten fahren“, sagte Peter Titzler. „Es muss möglich sein, an der Baustelle vorbeizufahren – zumindest einspurig. Das geht auf Autobahnen auch.“

Informationen für Bürger

Geplant ist jetzt eine Informationsveranstaltung der Gemeinde bei der das Staatliches Bauamt und das Landratsamt die geplanten Baumaßnahmen erörtern und den von Umleitungen betroffenen Anwohnern erklären soll.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".