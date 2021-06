Gestärkt aus der Krise: So schaffen die Radsportler des RSV Sonthofen den Neuanfang

Der RSV Sonthofen ist glimpflich durch die Corona-Zeit gekommen. Das Führungs-Duo Richard Wolf und Matthias Baldauf erklärt, Aufgaben der Club nun angreift.

21.06.2021 | Stand: 19:12 Uhr

Trainingslager in wärmeren Gefilden, Ausfahrten in großen Gruppen und viele Rennen waren in den vergangenen Monaten nicht durchführbar. Trotzdem haben die Radsportler des RSV Sonthofen Winter und Frühling genutzt, um sich für die laufende Saison 2021 in Form zu bringen – soweit es die Corona-Pandemie zuließ. Die Mitglieder des südlichsten Radsportvereins Deutschlands hatten bereits zum Frühsommer hin etliche Trainingskilometer in den Beinen und haben sich so früh in Schuss gebracht für die ersten Wettkämpfe. „Wir konnten die ganze Zeit über unsere Trainings gut durchziehen. Meistens zwar allein oder zu zweit, aber immerhin“, sagt der Vorsitzende des RSV, Richard Wolf.

RSV Sonthofen: Heim-Trainingslager für die Jugend

Nichtsdestotrotz haben vor allem die älteren Sonthofer Rennradler und Mountainbiker auch einige Abstriche machen müssen. Während die unter 14-Jährigen schon seit mehreren Wochen wieder in kleinen Gruppen fahren dürfen, war das für die erwachsenen Radler lange nicht erlaubt. Zudem haben die Jüngeren schon ein Heim-Trainingslager hinter sich. Das jährliche Frühjahrs-Camp für die Erwachsenen konnte 2021 hingegen nicht angeboten werden – Amateur-Rennen fanden bisher ebenfalls keine statt. „Auch auf vereinsinterne Rennen haben wir bis vor Kurzem verzichtet, obwohl alle große Lust darauf gehabt hätten“, sagt Wolf und fügt an: „Immerhin gibt es nun ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Das hat lange gefehlt.“ Das sieht auch Wolfs Stellvertreter und einer der RSV-Vorzeige-Radler, Matthias Baldauf, so.

Die Kids des RSV Sonthofen - in den Altersklassen U11 und U13 - für die Saison 2021. Bild: Toni Nessler

„Die Vorbereitung mit Blick auf die Motivation war herausfordernder denn je. Manchen ist es schwergefallen, Ziele zu fassen und Motivation zu finden“, sagt Baldauf. „Und so hat auch niemand bei uns an Online-Rennen teilgenommen. Viel lief aber bei uns über die Sportler-Community „Strava“. Dort sind zahlreiche Segmente angelegt, wo sich alle miteinander messen können. Das hat geholfen.“

Zudem hat der Verein trotz der Krise in den vergangenen Monaten einige neue Mitglieder gewonnen. Durch die Pandemie erlebt der Radsport einen enormen Boom, der auch für Wolf und den RSV spürbar ist: „Wir haben regen Zulauf. Etwa 20 Mitglieder haben wir dazubekommen.“ Dabei sei es den Verantwortlichen allem voran wichtig gewesen, „den Nachwuchs in der schweren Zeit bei der Stange zu halten“, wie Baldauf ergänzt. „Das war gerade angesichts der erschwerten Bedingungen ein hartes Stück Arbeit. Es ist beeindruckend, was Richard Wolf da leistet.“

Nach dem Lockdown wieder erste gemeinsame Ausfahrten

Nun sind auch die ersten gemeinsamen Ausfahrten beim RSV nach einer monatelangen Durststrecke absolviert. Einen weiteren Lichtblick gab es für den Radsportverein kürzlich: Der erste Vereins-Wettkampf konnte ausgeführt werden und hat den Sportlern aufgezeigt, wie es um ihre Form steht. Allerdings nicht im direkten Duell, sondern im Kampf gegen die Uhr: „Wir hatten ein Einzelzeitfahren. Das war super und hat uns allen ein wenig Motivation zurückgegeben“, sagt Wolf. Im ersten Jahr der Pandemie waren die RSV-Athleten immerhin bei Rennen in der Umgebung, wie beim Rundstreckenrennen in Leutkirch, beim Bergsprint auf das Bärenköpfle und beim „hauseigenen“ Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen in Sonthofen am Start.

Lesen Sie auch

Fußballschule Volltreffer für Missen: 95 Kinder beim Camp von Michael Rummenigge

Heuer könnte der Verein offiziell den Nachwuchs und die Amateure inzwischen schon zu Jedermann- und zu Lizenz-Rennen entsenden. „Auch wenn die Events nun nach und nach anlaufen. Ich denke, dass es einige Auflagen, wie Tests und Teilnehmerbegrenzungen, geben wird“, sagt Wolf. Das ist ein Grund, warum die vom RSV Sonthofen organisierte Strausberg-Trophy ausfällt. Die bereits für 2020 geplante fünfte Auflage wurde erneut um ein Jahr verschoben. „Wir haben hier immer eine Art Hütten-Gaudi danach – soweit ist es schlichtweg noch nicht, darum entfällt die Trophy“, erklärt Wolf.

Das zweite Rennen, das der Club jährlich veranstaltet, ist aber nach wie vor fest im Rennkalender eingeplant. Die neunte Austragung des Andreas-Brandl-Gedächtnisrennens soll – wie schon im vergangenen Jahr – im Herbst über die Bühne gehen. „Wir haben den Wettkampf von Mai auf Oktober verschoben und ich bin sehr zuversichtlich, dass es dann klappt“, gibt sich Wolf optimistisch.

Bis es soweit ist, trainieren die Kleinen und Großen des RSV Sonthofen fleißig weiter – vorerst allerdings weiterhin im Allgäu. „Mit Auslandsreisen sind wir erst einmal noch vorsichtig. Eventuell machen wir im Herbst noch ein kleines Camp, wenn sich die Lage weiter stabilisiert hat“, sagt Wolf.