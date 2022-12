Gestaltungsbeirat in Sonthofen hat ein neues Mitglied

Der Sonthofener Stadtrat beruft den Augsburger Architekten Roman Adrianowytsch in den Gestaltungsbeirat

08.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Der Gestaltungsbeirat der Stadt Sonthofen hat ein neues Mitglied: Es handelt sich um den Architekten Roman Adrianowytsch. Der Stadtrat berief den gebürtigen Augsburger bei seiner Sitzung zum Nachfolger von Frank Lattke, der das Gremium berufsbedingt verlässt. Der Beirat berät die Stadt bei Bauvorhaben mit städtebaulicher Relevanz und spricht Empfehlungen aus. So steht es auf der Internetseite der Stadt. Dort sind auch die weiteren Mitglieder aufgelistet: Dorothee Hock (Freie Landschaftsarchitektin in Kassel) und Professor Christian Wagner (Architekturlehrer in Chur/ Schweiz). Außerdem legten die Stadträte die Amtszeit der Beiratsmitglieder bis Ende 2024 fest.

Gestaltungsbeirat Sonthofen: 20.000 Euro im Haushalt eingeplant

2013 tagte der Beirat erstmals. Seither fanden 51 Sitzungen statt, in denen über 178 Vorhaben beraten wurden – darunter das Goethe-Quartier, das Mobilitätszentrum oder das neugestaltete Postareal. Bei allen Vorhaben habe das Gremium Impulse gegeben, „überall hat es etwas gebracht“, lobte Bürgermeister Christian Wilhelm. Siegfried Zint (CSU) ergänzte: „Der Gestaltungsbeirat ist ein ganz wichtiges Instrument. Da kommen gute Ideen heraus.“ Für 2023 sind im Haushalt laut Stadtverwaltung 20.000 Euro eingeplant.

Sein Beruf führten Adrianowytsch nach Frankfurt am Main, London und Stuttgart, bis es ihn zurück in seine Heimatstadt verschlug: 1996 gründete er sein Architekturbüro in Augsburg. Henning Werth (Grüne) sprach Projekte an, bei denen alte Substanz erhalten bleibt. Diese könne er nur begrüßen, sagte Adrianowytsch. In seiner Branche werde intensiv darüber diskutiert, dass „die Abreißerei ein Ende haben muss“. Ingrid Fischer (Grüne) wollte wissen, wie er zum Holzbau stehe. Den „liebe ich“, sagte Adrianowytsch. „Vorbehalte gegen Holz kann ich nicht teilen.“

