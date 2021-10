Gestartet als Ein-Mann-Betrieb: Ingenieurbüro von Linstow aus Oberstdorf wird 25 Jahre alt

Das Ingenieurbüro aus Oberstdorf wird 25 Jahre alt. Wie die Anfänge aussahen und wie das Unternehmen inzwischen aufgestellt ist.

25.10.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Seit nunmehr 25 Jahren versorgt das Ingenieurbüro von Linstow aus Oberstdorf seine Kundschaft, die weit über das Allgäu hinausreicht, mit einem breit gefächerten Portfolio an Dienstleistungen.

Am 1. Januar 1996 wurde das Ingenieurbüro Hans-Christoph von Linstow durch den gleichnamigen Maschinenbauingenieur gegründet. Zu Beginn wurden technische Dokumentationen für Maschinen, Anlagen und Einrichtungen erstellt und die Betreuung im Bereich Arbeits- und Brandschutz von verschiedensten Betrieben übernommen.

Anfangs als Ein-Mann-Betrieb am Start entwickelte sich das Ingenieurbüro über die Jahre zu einem leistungsfähigen Unternehmen mit heute über zehn Mitarbeitern. Seit 1998 ist das Ingenieurbüro nach ISO 9001 zertifiziert und stellt so die fachliche Qualität sicher. Um den hohen Qualitätsstandard der Leistungen zu erhalten, besuchen die Mitarbeiter regelmäßig Fort- und Weiterbildungen.

Eine Ausbildung von Gabelstaplerfahrern wurde in das Leistungsspektrum aufgenommen

Im selben Jahr wurde auf Initiative des Ingenieurbüros der Feuerwehrschutzanzug „Oberstdorf 2000“ mit der Firma WATEX entwickelt und von dieser in ihre Produktpalette aufgenommen. Außerdem wurde die Ausbildung von Gabelstaplerfahrern in das Leistungsspektrum aufgenommen.

Bevor es 2000 in die neuen Büroräume ging und nach und nach immer mehr Mitarbeiter eingestellt wurden, kam das Leistungsspektrum Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination von Baustellen sowie der Bereich Explosionsschutz dazu. Das Ingenieurbüro wurde zudem Mitglied im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen „Bauliche Anlagen und Einrichtungen“.

Lesen Sie auch

Baustoffwerk Schretter feiert Abschluss seiner Großinvestitionen in Vils

2005 machte Hans-Christoph von Linstow die Ausbildung zum Sachverständigen für die Sicherheit von nicht militärischen Schießstandanlagen und wurde nach erfolgreicher Prüfung öffentlich bestellter und beeidigter Schießstandsachverständiger. Das Leistungsangebot wurde um die Ausbildung zum Brandschutzhelfer mit Feuerlöschtrainer erweitert.

Der Bereich Abfallbeauftragten-Tätigkeit kam 2009 hinzu

2009 kam der Bereich Abfallbeauftragtentätigkeit dazu. Hierbei werden Firmen über die richtige und umweltfreundlichste Entsorgung ihrer Abfälle beraten. Ein Jahr später wurde das Ingenieurbüro Hans-Christoph von Linstow zum Ingenieurbüro von Linstow GmbH & Co. KG umfirmiert. Danach kamen zahlreiche Bereiche, wie die Durchführung von Feuerbeschauen, Gefahrgutbeauftragtentätigkeiten, Spielplatz- und Sportgeräteprüfungen, Trinkwasserprobenahmen und die Übernahme von Sicherheitsaufgaben in Österreich dazu.

2020 ist Sohn Hans-Christian von Linstow als Elektrotechnikermeister mit in den Betrieb eingestiegen und seitdem werden auch Elektroprüfungen angeboten. Die Ingenieurbüro von Linstow GmbH & Co. KG ist nun schon seit 25 Jahren mit stetigem Wachstum und weiteren Aufgabenfeldern in Oberstdorf angesiedelt und die Verantwortlichen freuen sich auf viele weitere Jahre, in denen individuelle, produktive und pragmatische Lösungen mit den Kunden zusammen gefunden und ausgearbeitet werden.

Lesen Sie auch:

Forschungsprojekt: Weniger zahlen und mehr einnehmen

Teilfläche des Voith-Areals in Sonthofen bereits verkauft