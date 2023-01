Wer will Schöffe im Amtsgericht Sonthofen werden?

Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt bewerben bei Gemeinden und dem Jugendamt. Die Anmeldefrist läuft bis zum 15. Februar.

05.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Schöffen gesucht: In den nächsten Monaten werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Dafür können sich die Bürgerinnen und Bürger jetzt bewerben. Für die Schöffen im Erwachsenenstrafrecht sind ausschließlich die Gemeinden zuständig. Wer Jugendschöffe werden will, kann sich ans Jugendamt des Landkreises Oberallgäu wenden. Gesucht werden insgesamt 92 Jugendschöffen, die am Amtsgericht Sonthofen und Amtsgericht Kempten als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Der Ablauf: Bis spätestens 15. Februar können sich Bewerberinnen und Bewerber beim Jugendamt Oberallgäu

Die Voraussetzungen: Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die im Landkreis wohnen und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Die Eignung: Von Schöffen werden Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Verantwortungsbewusstsein erwartet. Die Lebenserfahrung kann aus beruflicher Erfahrung oder gesellschaftlichem Engagement kommen. Schöffen in Jugendstrafsachen sollen über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen. Juristische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Das Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung. Sie müssen zudem bereit sein, Zeit zu investieren. Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen gewahrt werden, etwa wenn der Angeklagte wegen seines Verhaltens oder der Tat zutiefst unsympathisch ist. Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Gericht erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand verurteilt werden. Jedes Urteil haben die Schöffen daher mit zu verantworten.

Infos: www.schoeffenwahl.de

