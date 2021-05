Gesundheitsministerium: Hotels im Oberallgäu könnten am Freitag öffnen

Wenn die Inzidenz am Mittwoch unter 100 liegt, sind touristische Übernachtungen ab Freitag wieder erlaubt. Die Landrätin zeigt sich erleichtert.

18.05.2021 | Stand: 16:03 Uhr

Oberallgäuer Tourismusbetriebe bekommen eine Perspektive und Planungssicherheit. Auch weitere Öffnungsschritte in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport, Freizeit und Gastronomie werden im Hinblick auf die am Wochenende beginnenden Pfingstferien ausnahmsweise vorgezogen. Voraussetzung ist, dass auch am morgigen Mittwoch die Inzidenz unter 100 liegt. Das teilt das Landratsamt Oberallgäu mit.

„Ich bin erleichtert, dass nun eine verbindliche Aussage des Gesundheitsministeriums vorliegt und wir die weiteren Öffnungsschritte bereits am Freitag vollziehen können, wenn auch morgen die Inzidenz unter 100 liegt. Das gibt Perspektive und Planungssicherheit für die anstehenden Pfingstferien“, sagt Landrätin Baier-Müller. In den vergangenen Tagen sei auf verschiedenen Ebenen intensiv verhandelt worden und am Ende eine "gute Lösung" mit Staatsminister Klaus Holetscheck erzielt worden, so Baier Müller. „Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement und Herrn Staatsminister Holetscheck persönlich für sein lösungs- und zielorientiertes Vorgehen“, erklärt Baier-Müller.

Voraussetzung: Stabile Inzidenz unter 100

Das Gesundheitsministerium hat heute Mittag die Landkreise und kreisfreien Städte darüber informiert, dass die weiteren Öffnungsschritte bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz durch das Ministerium ausnahmsweise früher genehmigt werden. Konkret bedeutet dies: Befindet sich die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt seit 15. Mai fünf Tage stabil unter 100, kann das Einvernehmen zur Zulassung weiterer Öffnungsschritte nach § 27 Abs. 1 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bereits zum 21. Mai, also am siebten Tag erteilt werden. Das Landratsamt hat die entsprechenden Schritte und Verfügungen bereits vorbereitet und kann damit nach eigenen Angaben sehr kurzfristig die Umsetzung sicherstellen. (Lesen Sie auch: Allgäuer Touristiker appellieren an Söder: "Helfen Sie jetzt den Allgäuer Tourismusbetrieben, bevor die Lichter für immer aus bleiben")

„Jetzt gilt es, weiter die Hygienemaßnahmen einzuhalten, um das Erreichte zu erhalten“, betont die Landrätin.

