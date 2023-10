Gewerbeverband Oberstdorf Aktiv stellt sich neu auf

Hakan Sentürk löst Evelyn Högerle-Hetzer an der Spitze des Gewerbeverbands ab. Fast alle Vorstandsposten neu besetzt. Der Verein stand kurz vor dem Aus.

Am Ende war es knapp für den Gewerbeverband. Weil die langjährige Vorsitzende Evelyn Högerle-Hetzer aufhört und auch andere Vorstandsmitglieder nicht mehr weitermachen, wurde seit Monaten händerringend nach Nachfolgern gesucht. Erst am Tag der Mitgliederversammlung sagten alle neuen Kandidaten für die vakanten Vorstandsposten zu und der Tagesordnungspunkt "Auflösung des Vereins" konnte von der Tagesordnung genommen werden. Mit großer Mehrheit wurde Hakan Sentürk vom "Bistro Relax" an die Spitze des Gewerbeverbands gewählt. Das Amt der zweiten Vorsitzenden übernimmt Isabell Schratt vom gleichnamigen Familienunternehmen.

Seit 2018 an der Spitze des Verbands

Evelyn Högerle-Hetzer stand seit 2018 an der Spitze des Verbands. Damals hatte sie die Nachfolge von Gerd Engelmann angetreten, der nach acht Jahren nicht mehr kandidierte. Die scheidende Vorsitzende blickte positiv auf ihre Amtszeit zurück und dankte Vorstand und Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit. "Wenn für etwas die Freude verloren geht, ist es Zeit, Platz zu machen", sagte Högerle. Ihrem Nachfolger gab sie mit auf den Weg: " Oberstdorf braucht eine gute Handels- und Gewerbestruktur", sagte Högerle-Hetzer. "Die Aufgaben müssen auf mehrere Schultern verteilt - und auch an die Gemeinde zurückgespielt werden." Der Markt Oberstdorf unterstützt die Arbeit und die Veranstaltungen des Gewerbeverbandes mit jährlich 25.000 Euro.

Oberstdorfer Bergnacht ins Leben gerufen

Als Vorsitzende erlebte Högerle-Hetzer schwierige Zeiten wie der Corona-Pandemie, aber auch gelungene Veranstaltungen wie die neu ins Leben gerufene Oberstdorfer Bergnacht. die im Jahr 2019 erstmals stattfand. Die Veranstaltung war 2023 auch wieder ein großer Erfolg, berichtete Agnes Dornach bei der Mitgliederversammlung. Die Besucher kamen zahlreich zu der langen Einkaufsnacht und vor allem der kostenlose Transfer mit dem Marktbähnle durch den Ort, kam gut an. "Mein Wunsch an die neue Vorstandschaft ist es, die Bergnacht noch mehr aufleben zu lassen, sagte Dornach. "Die Veranstaltung hat noch viel Potenzial."

Oberstdorfer Eiszeit als "Garant für ein volles Dorf"

Ebenfalls ein positives Fazit zog der Vorstand von der Oberstdorfer Eiszeit im Februar. Die Veranstaltung habe sich inzwischen etabliert und sei ein "Garant für ein volles Dorf." An dem verkaufsoffenen Tag fertigen Eiskünstler im ganzen Ort Skulpturen. Für Besucher gibt es ein Gewinnspiel und für die Künstler später gibt es eine Preisverleihung im Restaurant "Zum Wilden Männle".

Zusammenarbeit zwischen Gastronomie und Einzelhandel verbessern

Der neue Vorsitzende Hakan Sentürk will an den bewährten Veranstaltungen festhalten und darüber hinaus neue Akzente setzen, wie beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen Einzelhandel und Gastronomie zu verbessern. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe", sagte Sentürk nach seiner Wahl an die Spitze des Gewerbeverbands. Er lobte die Arbeit der scheidenden Vorstandsmitglieder. "Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet, wir werden weitermachen", sagte Sentürk. "Aber reden kann man immer viel, machen muss man."

Neuer Ortsmanager in Oberstdorf

Dabei werden Sentürk neben seiner Stellvertreterin Isabell Schratt auch Peter Weil als Kassier und Tanja Wellstein als Schriftführerin unterstützen. Als Beisitzer gehören Georg Eltrich, Vinzenz Hüttig, Linus Kober, Stefan Lindauer, Cornelius Stempfle und Matthias Bäuerle dem neuen Vorstand an. Als eine Art Ortsmanager will Stefan Helm den neuen Vorstand künftig unterstützen. "Der Vorstand war noch nie so gut aufgestellt", sagte Gründungsmitglied Gustl Stempfle, dem Högerle-Hetzer ebenso wie Jürnjakob Reisigl für seine Unterstützung bei der Kandidatensuche dankte. "Der Verein wird eine wichtige Stütze des Einzelhandel sein."

