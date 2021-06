Verdi-Bezirksgeschäftsführer Werner Röll spricht über drohende Insolvenzen und über die Bedeutung der Kurzarbeit. Welche Branchen besonders gelitten haben.

28.06.2021 | Stand: 18:37 Uhr

Noch befinden sich viele Beschäftigte von Unternehmen im Oberallgäu und in Kempten in Kurzarbeit. Viele befürchten eine Pleitewelle im Herbst. Aber Prognosen sind in Pandemie-Zeiten schwierig. Wir sprachen mit Werner Röll, Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft verdi in Kempten, über die aktuelle Situation.