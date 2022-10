Gibt es bald eine Magnetschwebebahn im Oberallgäu?

Der Kreisverband Oberallgäu der SPD fordert eine Machbarkeitsstudie für eine Magnetschwebebahn im Oberallgäu. Worum es bei dem Vorschlag konkret geht.

15.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die SPD Oberallgäu möchte im Nahverkehr Magnetschwebe- und Seilbahnen in Betracht ziehen. Für den nördlichen Landkreis schlägt die Partei eine Ringlinie mit einer Magnetschwebebahn um Kempten vor und im Süden den Anschluss der Seilbahnen an diverse Bahnhöfe.

Die Bahn habe nicht die Möglichkeit, ein flexibler Partner zu sein, und bei den Busfahrern gebe es einen Fachkräftemangel. Daher heißt es in einem SPD-Antrag an den Kreistag, eine Machbarkeitsstudie für eine Magnetschwebebahn um Kempten in Auftrag zu geben.

Magnetschwebebahnlinien durch Kempten?

Diese könnte vom Bahnhof Dietmannsried über Krugzell, Altusried, Wiggensbach, Buchenberg, Waltenhofen, Sulzberg und Durach mit einem Anschluss an die Bahn und zurück über Betzigau, Wildpoldsried und Haldenwang nach Dietmannsried führen. Der Flächenverbrauch sei dabei gering. Gleichzeitig kann sich die SPD Magnetschwebebahnlinien durch Kempten für einen schnellen Anschluss ans Zentrum vorstellen.

Auch eine Linie mit Anschluss an den Nordring über Weitnau, Sibratshofen an den Bahnhof in Oberstaufen sei denkbar. Für das südliche Oberallgäu könnte sich die SPD einen effektiveren Anschluss der Bergbahnen an die Bahnlinien vorstellen. Wegen der Steilheit an manchen Stellen müsse geprüft werden, ob eine Magnetschwebe- oder Seilbahn realisierbar sei. Eine zukunftsträchtige Trasse sei auch von Seifen mit einer noch zu bauenden Bahnstation über Bräunlings, Akams, Knottenried, Diepolz nach Weitnau.