Gibt es künftig noch Weiterbildungsmöglichkeiten für Hauswirtschafterinnen?

Die Hauswirtschafts-Fachschulen in Immenstadt haben konstante Klassenstärken, doch die Möglichkeit zur Weiterbildung in Kaufbeuren ist in Gefahr.

13.01.2023 | Stand: 11:36 Uhr

Michaela Krejczi sorgt sich um die Weiterbildungsmöglichkeit ihrer Schülerinnen. Sie steht in der Küche des Berufsschulzentrums in Immenstadt, wo eine Gruppe von Schülerinnen im ersten Ausbildungsjahr gerade einen Kartoffelgratin zubereitet. Krejczi unterrichtet an der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in Immenstadt die Fachpraxis. Generationen von Hauswirtschafterinnen wurden dort bereits ausgebildet. Wer sich danach weiterbilden möchte, kann bislang die Technikerschule für Hauswirtschaft und Ernährung in Kaufbeuren besuchen. Doch diese steht vor dem Aus, weil sich zu wenige Schülerinnen dort anmelden.

Krejczi bedauert das. „Die Technikerschule liegt mir sehr am Herzen“, sagt sie. Sie selbst hat sich dort zur Technikerin weiterbilden lassen, wurde Fachlehrerin und unterrichtet nun selbst in Immenstadt. Dort sind die Ausbildungszahlen stabil. „Die Schülerzahlen pendeln sich bei uns auf konstant niedrigem Niveau ein, sodass wir jedes Jahr eine Klasse mit 16 bis 20 Schülerinnen bilden können“, sagt Schulleiter Peter Eisenlauer. Nach zwei Jahren könnten diese den Abschluss der staatlich geprüften Helferin und nach drei Jahren den der Assistentin für Ernährung und Versorgung ablegen.

Zur Hauswirtschafterin in Landwirtschaftsschulen Kempten und Immenstadt ausbilden

Zur Hauswirtschafterin ausbilden lassen kann man sich auch auf dem zweiten Bildungsweg. Die Landwirtschaftsschulen Kempten und Immenstadt bieten Frauen und Männern, die bereits einen Berufsabschluss haben, Hauswirtschaftsunterricht in Teilzeit an. Auch diese 20-monatige Ausbildung berechtigt nach den Angaben von Schulleiter Rainer Hoffmann zum Besuch der Technikerschule.

Die Schülerzahlen der vergangenen zehn Jahre schwanken laut Hoffmann zwischen 32 und 42. Er sieht einen Zusammenhang zur derzeit entspannten Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Konkurrenz bekomme die Ausbildung in Hauswirtschaft von den Ausbildungsberufen im Dualen System, schildert Berufsfachschulleiter Eisenlauer. Den Lehrlingen werde eine Vergütung bezahlt – den Berufsfachschülerinnen nicht. Die Leiterin der Teilzeit-Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Immenstadt, Marie-Luise Althaus, beklagt zudem, dass das Berufsbild zu wenig unterstützt werde.

Unterdurchschnittliche Bezahlung

„Die Bezahlung ist unterdurchschnittlich, für viele Stellen werden ungelernte Kräfte eingesetzt, das Image des Berufs in der Gesellschaft ist nicht sehr gut“, bemängelt sie. Dabei sei Hauswirtschaft ein Beruf mit Zukunft.

Die Technikerschule in Kaufbeuren qualifiziere die Absolventen auf Führungspositionen wie Küchen- oder Hauswirtschaftsleitung oder Hausdame, schildert Fachlehrerin Krejczi. Ob das was für ihre Schülerinnen sei? Das wissen sie noch nicht, sagen die Mädchen. Erst mal wird Kartoffelgratin gemacht. (bil)

Die Landwirtschaftsschule veranstaltet einen Infoabend zur Teilzeitausbildung in Hauswirtschaft am Dienstag, 31. Januar, ab 19:30 Uhr im Grünen Zentrum in Immenstadt.

