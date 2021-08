Darf man einen Apfelbutzen in den Bergen ins Gebüsch werfen? Diese und weitere Fragen beantwortet das Zentrum Naturerlebnis Alpin in einem Comic-Gipfelknigge.

06.08.2021 | Stand: 06:02 Uhr

Darf man einen Apfelbutzen in den Bergen einfach ins Gebüsch werfen? Klar, der verrottet doch, könnte manch einer antworten. Laut dem neuen Gipfelknigge des Zentrums Naturerlebnis Alpin (ZNAlp) soll jedoch auch Bio-Müll wieder mitgenommen werden. Der Grund: In den Bergen verrotten Abfälle langsamer. So brauche eine Bananenschale beispielsweise ein Jahr, um sich zu zersetzen.