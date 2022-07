Glanz unterm Nebelhorn: Diese Ex-Bundesliga-Stars kommen nach Oberstdorf

Die Traditions-Teams von Frankfurt und Schalke 04 messen sich in Oberstdorf. Organisator Mehmet Sentürk freut sich über das „Rendezvous mit alten Freunden“.

27.07.2022 | Stand: 19:33 Uhr

Oberstdorf Es ist das Stelldichein der großen Namen: Im Rahmen des Fest-Wochenendes beim FC Oberstdorf messen sich am Freitag die Traditionsmannschaften von Eintracht Frankfurt und des FC Schalke 04. Ab 18.04 Uhr rollt der Ball im Oberstdorfer Oybele-Stadion zwischen den „Adlern“ und den „Königsblauen“.

Der Showkick, der bereits zum fünften Mal von Gastronom Mehmet Sentürk initiiert und organisiert wurde, leitet das Jubiläums-Wochenende unterm Nebelhorn ein, an dem das 30-jährige Bestehen des „Bistros Relax“ und 100 Jahre FC Oberstdorf (nach)gefeiert werden (der FCO wurde 1921 gegründet). „Ich bin überglücklich, dass wir es nach der schweren Zeit geschafft haben, so ein großes Event gemeinsam mit dem FCO hierher zu holen“, sagt Sentürk. „Es macht mich besonders stolz, die Jungs wieder zu sehen.“

Karl-Heinz Körbel und Olaf Thon führen Teams an

Beim Rendezvous früherer Bundesligastars und Nationalspieler im Oybele-Stadion geben sich einmal mehr klangvolle Namen der deutschen Fußballgeschichte die Klinke in die Hand. Die Traditionsmannschaft der Eintracht führt Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel (602 Spiele) an. Der 67-Jährige leitet heute die Fußballschule in Frankfurt und organisiert die Spiele des Traditions-Teams. Körbel selbst streift sich das Eintracht-Trikot noch immer ein paar Mal im Jahr über – und geht nicht weniger ambitioniert zu Werke als zur aktiven Zeit, davon konnten sich die Oberstdorfer etliche Male überzeugen. Ebenfalls im Eintracht-Trikot laufen im Oybele-Stadion die Ex-Bundesliga-Stars Mo Idrissou, Rudi Bommer und Frank Gerster auf.

Auf der anderen Seite führt ein enger Freund Sentürks die Schalker an: Olaf Thon. Der 52-malige Nationalspieler stand zwischen 1984 und 2002 stolze 443-mal für Schalke und den FC Bayern auf dem Platz, schoss 82 Tore, wurde dreimal deutscher Meister und 1990 Weltmeister mit der deutschen Auswahl. „Olaf kümmert sich um die Traditionsmannschaft und hat mit Bodo Menze, Ex-Chef der Knappenschmiede, einen Fachmann an seiner Seite“, sagt Sentürk. „Sie werden die Stammgäste Klaus Fischer und die Brüder Rüdiger und Volker Abramczik mitbringen. Es wird ein unterhaltsames Spiel, beide Teams haben eine super Truppe.“

Mehmet Sentürk seit 2009 treibende Kraft

2009 hatte Sentürk, der mit zehn Jahren in den Ruhrpott gezogen ist, den Fan-Club Allgäu-Schalker mit anfangs sieben Mitgliedern gegründet – inzwischen zählt der Club 93 Mitglieder. Über den Ex-Schalker Ingo Anderbrügge hatte Sentürk 2010 erstmals Kontakt zu den Königsblauen aufgenommen, im Jahr darauf fand die Premiere des Traditions-Spiels statt. 2017 organisierte Sentürk das bisher letzte Turnier um den „Bistro Relax-Jubiläums-Cup“ mit Schalke, Frankfurt, der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Nürnberg.

Klangvolle Namen und großer Sport: Seit vielen Jahren sind die Gastspiele der Frankfurter und der Schalker in Oberstdorf große Spektakel. Auch Allgäuer Prominenz, wie der Ex-Skisprungnationaltrainer der Frauen, Andreas Bauer, folgte der Einladung von Mehmet Sentürk (im Bild rechts, mit Olaf Thon). Bild: Sabine Metzger

„Olaf Thon war bei der Idee damals sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Sentürk. „Und ich bin froh, dass wir heute so einen engen Kontakt haben.“ Inzwischen waren die Schalker viermal in Oberstdorf zu Besuch, die Eintracht-Kicker dreimal. Heute sind Thon und Sentürk Freunde und tauschen sich regelmäßig aus. „Es ist wichtig, dass wir den Kontakt aufrechterhalten“, sagt der 60-jährige Sentürk. „Das wissen die Schalker zu schätzen und ich bin glücklich, dass wir die Jungs immer wieder einladen können. Immerhin konnten auch wir uns fast drei Jahre nicht sehen.“

Festabend für Ehrengäste

Entsprechend soll der Besuch der ruhmreichen Namen auch angemessen gefeiert werden. Sentürk lädt die Legenden vor dem Kick zu Kaffee und Kuchen ein, nach dem Jubiläumsspiel steigt ein Festabend für geladene Mitglieder und Ehrengäste. Tags darauf rundet das Sommerfest des FC Oberstdorf anlässlich seines 100-jährigen Bestehens das Wochenende ab.

Ab 14 Uhr erwarten die Bezirksliga-Kicker des FCO um Spielertrainer Andreas Maier Bad Grönenbach zum Punktspiel und ab 16.30 Uhr steigt das Spiel der FCO-Legenden gegen eine Oberallgäuer-Auswahl. „Es ist ehrlich gesagt ein immer größerer Aufwand und ein Stress für dieses Event von zwei Tagen“, sagt Sentürk. „Aber man spürt, wie die Leute an einem Strang ziehen. Wir haben es uns alle verdient, ein schönes Fest hier zu haben. Und es gibt auch mir einen Schub, das vielleicht noch ein weiteres Mal anzugreifen.“