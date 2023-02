Schneller surfen: So wird das Glasfasernetz in Oberstaufen ausgebaut

Die Kosten für den Breitbandausbau in Oberstaufen liegen bei sechs Millionen Euro. Wie die Kommune von der interkommunalen Zusammenarbeit profitieren könnte.

11.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die dritte Phase des Breitbandausbaus soll in Oberstaufen die letzte sein: Die Außenbereiche hat die Kommune in den vergangenen Jahren bereits mithilfe von Fördergeldern mit Glasfaser versorgt. Nun geht es noch um die größeren Ortsteile wie Thalkirchdorf, Steibis, Salmas und Aach. Die Kosten dafür hat der beauftragte Planer Josef Ledermann mit sechs Millionen Euro berechnet. Das Problem: An Fördergeldern kann die Marktgemeinde nur knapp 2,6 Millionen Euro erwarten.

Eigentlich wollte Oberstaufen im interkommunalen Verbund mit zehn Kommunen im Westallgäu alle verbleibenden Gebäude mithilfe eines Förderprogramms des Bundes an das Glasfasernetz anschließen lassen. Angedacht war dazu die Gründung eines Zweckverbandes. Der hätte den Ausbau übernehmen und das Netz anschließend an einen Betreiber verpachten sollen. Das hätte jährliche Einnahmen zur Folge gehabt. Jedoch hat der Bund das Förderprogramm Mitte Oktober 2022 gestoppt – noch bevor ein Förderantrag gestellt war.

Die Fördergelder des bayerischen Programms sind stark begrenzt

Nun bleibt das bayerische Förderprogramm. Hier ist der Weg über einen Zweckverband nicht möglich. Vielmehr erhalten die Kommunen einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent der Kosten. Das am Ende gebaute Glasfasernetz gehört aber dem Netzbetreiber. Zweiter Nachteil dieser Variante: Die Fördergelder sind stark begrenzt – und davon abhängig, welche Internetgeschwindigkeit derzeit in einem Gebäude zur Verfügung steht.

Für Oberstaufen hat das eine besondere Auswirkung: Für einen möglichen Ausbau der Ortsmitte gibt es keine finanzielle Unterstützung des Freistaates. Denn hier gibt es mit Kabel Deutschland bereits einen Anbieter, der schnelles Internet zur Verfügung stellt. Zwar hat die Deutsche Telekom angekündigt, genau hier Glasfaserkabel zu verlegen und dabei über 2,5 Millionen Euro zu investieren. Doch das reduziert die Gesamtkosten nicht – denn in den von Ledermann berechneten sechs Millionen Euro ist der Ortskern gar nicht enthalten.

Wann ein Glasfaseranschluss in Oberstaufen sinnvoll ist und wann nicht

Letztlich geht es um 776 Anschlüsse in den Ortsteilen. Zwar hat Ledermann in Sinswang, Aach, Osterdorf, Salmas und Lamprechts auch einzelne Anwesen ausfindig gemacht, die sich in einer Außenlage befinden und daher nur mit einem sehr hohen Kostenaufwand von bis zu 80.000 Euro pro Gebäude zu erschließen sind. Ob sich dahinter Sparpotenzial verbirgt, muss nun aber die Gemeinde klären. Handelt es sich beispielsweise um nicht ständig bewohnte Gebäude oder Alpen, dann sei ein Glasfaseranschluss kaum sinnvoll, stellte Bürgermeister Martin Beckel fest. Bis zu 450.000 Euro ließen sich so einsparen.

Die Differenz zwischen Gesamtaufwand und Fördergeld vom Freistaat könnte sich mithilfe der anderen Kommunen schließen lassen. Benötigen sie das ihnen zur Verfügung stehende Fördergeld nicht, könnte es nach Oberstaufen fließen. Nach den Berechnungen von Ledermann, der auch die anderen Westallgäuer Gemeinden betreut, stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht.

Experte rechnet mit einem Baubeginn erst Anfang 2025

Er will nun mit der Ausschreibung der Arbeiten beginnen und hofft, dass bis zum Sommer Ergebnisse vorliegen. Mit einem Baubeginn rechnet er freilich erst Anfang 2025. Bis ein Glasfaseranschluss überall zur Verfügung steht, könnte es sogar bis 2027 dauern.