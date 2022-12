Schneller surfen: So wird das Glasfasernetz in Sonthofen ausgebaut

In Sonthofen werden weite Teile des Stadtgebietes mit schnellen Leitungen versorgt. Wann die restlichen Lücken geschlossen werden.

23.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Schnelles Internet dank gut ausgebauter Leitungen wünschen sich viele Bürger. In Sonthofen wird nun ein großer Schritt in diese Richtung gemacht: 8550 Haushalte im Stadtgebiet können künftig Glasfaseranschlüsse nutzen. Das berichteten Vertreter der Telekom bei einem Pressegespräch in der Oberallgäuer Kreisstadt mit Bürgermeister Christian Wilhelm. Konkret bedeutet das: Immer mehr Sonthofer können mit einem Gigabit pro Sekunde im Internet surfen, was heutzutage einem hohen Standard entspricht. Anfang 2023 folgt der Ausbau in Imberg.

