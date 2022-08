Eine 36-Jährige ist nahe Oberstdorf mit ihrem Gleitschirm abgestürzt. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

15.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Eine 36-Jährige ist am Sonntagnachmittag am Nebelhorn mit ihrem Gleitschirm abgestürzt. Kurz nach dem Start klappte der Gleitschirm laut Polizei aufgrund eines Flugfehlers einseitig zusammen und die Frau stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

