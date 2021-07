Für das Großprojekt in Sonthofen startet nun eine entscheidende Phase: Die Arbeiten für den Neubau beginnen. Was im Detail geplant ist und wie hoch die Mietpreise ausfallen werden

10.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Wer am Gelände des geplanten neuen Goethe-Quartiers in Sonthofen vorbeifährt, sieht mehrere Baumstümpfe und einen Bagger. Von großen Arbeiten ist bislang nicht viel zu sehen. Das ändert sich jetzt: Beim Spatenstich am Freitagnachmittag fiel der Startschuss für die nächste Phase des Großprojekts: Der Neubau beginnt nun. Die kleine Feier im Freien fand mit 100 Teilnehmern auf Abstand statt.