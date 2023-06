Golf-Älple Obermaiselstein: Das sind die neuen Betreiber

Verena Sternitzke und Toni Fischer sind die neuen Betreiber des „Golf-Älple“ in Obermaiselstein. Was sie alles verändert haben und sich für die Zukunft vornehmen.

27.06.2023 | Stand: 09:53 Uhr

„Nach dem Rasenmähen hat man 13 Kilometer zurückgelegte Strecke auf der Uhr.“ So beantwortet Verena Sternitzke die Frage, wie groß die Anlage des „Golf-Älple“ in Obermaiselstein ist. Mit viel Herzblut habe sie mit ihrem Partner Toni Fischer im November vergangenen Jahres den Umbau des Minigolfplatzes am Kurpark begonnen. Seit den Osterferien haben sie geöffnet und sich vorgenommen einen neuen Treffpunkt im Ortskern zu schaffen.

Im Urlaub auf Bali oder Kreta Minigolf gespielt

Schon früher haben sie regelmäßig auf der 18-Loch-Anlage in Obermaiselstein gespielt, erzählen der Oberstdorfer Fischer und seine aus Kassel stammende Partnerin Sternitzke. „Das Konzept für den Platz hier hatte ich schon immer im Kopf“, sagt Sternitzke. Auch im Urlaub haben sie immer gerne Minigolf gespielt, beispielsweise auf Bali, Kreta oder Mallorca. Lange haben sie mit dem Gedanken gespielt, selbst einen Minigolfplatz zu betreiben. Als sich die Gelegenheit ergab, haben sie sich deshalb vergangenen Sommer als neue Pächter des Platzes in Obermaiselstein beworben. Mit Erfolg – Nach einstimmiger Bestätigung im Gemeinderat machte sich das Pärchen daran, die Anlage wieder attraktiv zu machen. (Lesen Sie auch: Virginia Krieg erfüllt sich mit dem Café Viventus in Rettenberg einen Kindheitstraum)

Die größte Herausforderung dabei sei gewesen, das namensgebende Gebäude wieder instandzusetzen. Weil die Hütte von außen wie eine Alpe wirkt, aber mitten im Ort stehe, sei die Idee entstanden den Platz „Golf-Älple“ zu taufen, erzählt das Paar. Im November haben sie eine „leere Hütte“ vorgefunden, sagt Fischer. Nun ist sie mit einer professionellen Gastroküche ausgestattet und es gibt beispielsweise eine neue Theke. Die Gemeinde Obermaiselstein hat sich um den Anstrich gekümmert. Die Kommune sei für sie bei Fragen da gewesen, habe sie machen lassen und all ihre Ideen unterstützt, lobt Fischer. Neben den Arbeiten an der Hütte haben sie sich auch um die Bepflanzung der Anlage und eine neue Bestuhlung gekümmert, erzählen die Pächter.

Betreiber haben bereits Erfahrung in der Gastronomie

Das Paar startete nicht ganz ohne Erfahrung. Fischer hat schon als Koch, Metzger und Brauer gearbeitet, früher habe er mal eine Kegelbahn betrieben. Aktuell beliefert er beruflich Gastrobetriebe mit Getränken. Abends und am Wochenende finde man ihn nun aber auch auf dem „Golf-Älple“. Seine Partnerin war früher als Eventmanagerin tätig, bringt aber auch Erfahrungen als Bedienung und Servicekraft mit. Sternitzke kümmert sich gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Marilena Carreiro-Blank während der gesamten Öffnungszeiten um die Belange ihrer Gäste. Sie seien aber noch auf der Suche nach weiterer Unterstützung.

Die Betreiber hinter der Verkaufstheke: Verena Sternitzke, Toni Berger und Mitarbeiterin Milena Carreiro-Blank (v.l.). Bild: Christian Bischoff

Ihr kulinarisches Angebot hatten sie eigentlich kleiner geplant, nachdem das benachbarte Café des Gästehauses Rapp geschlossen hat, haben sie die Speisekarte aber etwas erweitert. Das sei auch im Sinne der Gemeinde gewesen. Aktuell gibt es kleinere Happen wie Sandwiches, Toasts oder Pommes. Saisonal wechselnde Speisen und Seelen sind bereits geplant. Außerdem gibt es dank der Unterstützung von Carreiro-Blank hausgemachte Kuchen und Kaffee mit selbst gebackenen Keksen. Zudem gibt es Getränke und Eis.

Treffpunkt für Einheimische und Feriengäste

Der Platz zeichne sich durch seine Natürlichkeit, Ruhe und die Natur drum herum aus, sagen Fischer und Sternitzke. Auf dem Gelände gebe es einen Spielplatz, einen Teich mit Enten und ein Kneippbecken. „Man kann den ganzen Tag hier verbringen.“

Die 18-Loch-Anlage sei zwar anspruchsvoll, aber für jung und alt geeignet. Ein großes Anliegen sei ihnen aber auch gewesen, mit der Gastronomie wieder einen „lebendigen Platz in der Ortsmitte“ zu schaffen. Dort können sich Einheimische oder Feriengäste treffen oder Motorradfahrer eine Rast machen. Bei gutem Wetter haben sie gerne länger als 19 Uhr geöffnet. (Lesen Sie auch: Das sagenhafte Obermaiselstein digital animiert erleben)