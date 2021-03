Gottesdienste in Sonthofen und Bad Hindelang: Pfarrer testen sich vorher

Mehrere Gottesdienste bieten die Protestanten in Bad Hindelang und Sonthofen an. Pfarrer testen sich vorher, um Besucher zu schützen.

27.03.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Die evangelischen Kirchengemeinden Bad Hindelang und Sonthofen bieten in der Karwoche und an den Osterfeiertagen Präsenzgottesdienste an. Sie bitten laut einer Pressemitteilung für alle Gottesdienste bis Gründonnerstag, 11 Uhr, um Anmeldung im Pfarramt Sonthofen, Telefon 08321/2466. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen in den Kirchen werden an den Feiertagen, außer an Gründonnerstag, vormittags zwei Gottesdienste angeboten.

Pfarrer, Musiker, Lektoren und Hygieneteam testen sich vor Gottesdiensten

Daher und wegen der nächtlichen Ausgangssperre aufgrund der Corona-Pandemie verschieben sich teilweise die Anfangszeiten. Zur Sicherheit der Gottesdienstbesucher testen sich Pfarrer, Musiker, Lektoren und Hygieneteam zuvor. Auf die Feier des Abendmahls werde an allen Feiertagen wegen des aktuellen Infektionsgeschehens „schweren Herzens“ verzichtet. Gottesdienstbesucher müssen eine FFP2-Maske tragen. Es gibt folgende Termine:

Dreifaltigkeitskirche Bad Hindelang: Gründonnerstag (17 Uhr); Karfreitag (9.30 Uhr und 11 Uhr); Ostersonntag (6 Uhr, 9.30 Uhr und 11 Uhr).

Täufer-Johannis-Kirche Sonthofen: Gründonnerstag (20 Uhr), musikalisch gestaltet von Myrthe Luitz (Blockflöte) und Christine Weber (Orgel); Karfreitag (9.30 Uhr und 11 Uhr), musikalisch gestaltet von Melanie Wörner (Gesang) und Christine Weber (Orgel), 15 Uhr Andacht zur Todesstunde Jesu, musikalisch gestaltet von Hans-Jürgen Kroitzsch (Violine) und Christine Weber (Orgel), Ostersonntag (6 Uhr), musikalisch gestaltet vom Posaunenchor, 9.30 und 11 Uhr, Ostermontag (10 und 11.30 Uhr) Familiengottesdienst;

Predigtpodcast der Pfarrer auf der Internetseite der Kirchengemeinden Bad Hindelang und Sonthofen

Zu jedem Feiertag kann ein Predigtpodcast eines Pfarrers auf der Internetseite der Kirchengemeinden oder per Telefon 0345/483 412 689 angehört werden. Außerdem ist auf der Homepage ein ökumenischer Videogottesdienst der evangelischen, katholischen und methodistischen Gemeinde Sonthofen zu sehen.

