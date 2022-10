Der  Gregorimarkt Anfang November bietet für Jung und Alt allerlei

Am 3. November können Jung und Alt auf dem Gregorimarkt in Immenstadt allerei Nützles erwerben - zum Essen gibt es auch einiges.

Immenstadt hat drei Krämermärkte: den Maimarkt, den Michaelimarkt im September und den Gregorimarkt im November. Der Gregorimarkt ist dabei ein Krämermarkt in der Innenstadt von Immenstadt. Für das kulinarische Wohl sorgen die Fieranten, ebenso wie für den Bedarf an allerlei Haushaltswaren und nützlichen Gegenständen. Folgendes sollten die Besucher daher wissen:

Wann ist der Gregorimarkt 2022?

Der Gregorimarkt 2022 findet am Donnerstag, 3. November, statt. Dabei bieten die Aussteller in der Innenstadt von Immenstadt ihre Waren an. Von Bratwurst bis zu gebrannten Mandeln ist für das kulinarische Wohl gesorgt. Dabei gibt es auch Spielzeug, Haushaltswaren und dergleichen zu kaufen.

Wie sind die Öffnungszeiten des Gregorimarktes 2022?

Der Gregorimarkt findet dabei von 8 Uhr in der früh bis 19 Uhr abends statt. In dieser Zeit sind die Fieranten vom Klosterplatz bis zum Marienplatz und vom Landwehrplatz bis zum Kirchplatz aufgestellt.

Wie viele Aussteller sind auf dem Gregorimarkt 2022 zu erwarten?

Rund 70 Aussteller sind auf dem Gregorimarkt zu erwarten.

Wann sind die nächsten Jahrmärkte in Immenstadt?

Die Termine für die Jahrmärkte in Immenstadt für 2023 stehen fest:

Maimarkt, Donnerstag, 11. Mai 2023

Michaelimarkt, Freitag, 29. September 2023

Gregorimarkt, Donnerstag, 2. November 2023

