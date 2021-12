Grenzübergreifendes Schulmodell im Kleinwalsertal: Ein Lehrplan für zwei Länder

Walser Schüler können nach der Mittleren Reife an weiterführende Schulen im Oberallgäu wechseln. Schulleiter Elmar Grabherr erklärt im Interview, wie das geht.

06.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Zwei Länder, zwei Bildungssysteme: Trotzdem können Schüler aus dem Kleinwalsertal problemlos nach der „Mittleren Reife“ an weiterführende Schulen in Deutschland wie etwa die Fachoberschule in Sonthofen wechseln. Umgekehrt können auch Schüler aus dem Allgäu die Mittel- und Realschule im Tal besuchen. Möglich macht es ein besonderer Lehrplan, der sich sowohl an österreichischen als auch an bayerischen Plänen ausrichtet. Über das ungewöhnliche Unterrichtsmodell hat die Redaktion mit Elmar Grabherr (56), Schulleiter der Mittel- und Realschule Kleinwalsertal, gesprochen.

Die Mittel- und Realschule im Kleinwalsertal orientiert sich sowohl an österreichischen als auch an bayerischen Lehrplänen. Was bedeutet das in der Praxis?

Elmar Grabherr: Die österreichischen und die bayerischen Lehrpläne wurden miteinander verglichen, Fehlendes wurde ergänzt bzw. adaptiert. So entstand ein neuer, schulautonomer Lehrplan der Stufen 5 bis 8. In der 9. und 10. Schulstufe gilt ohnehin der bayerische Lehrplan mit Abschluss der „Mittleren Reife“. Von Bayern geprüft und voll anerkannt und von Österreich finanziert. Ein schönes Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EU.

Vor zehn Jahren eingeführt

Seit wann gibt es dieses Modell?

Grabherr: Dieses Modell gibt es schon seit knapp zehn Jahren und kann ohne Übertreibung als Erfolg gesehen werden.

Warum wurde diese Form eingeführt?

Grabherr: Als österreichische Schule sind wir aufgrund der Lage des Kleinwalsertals vom weiterführenden Schulwesen in Österreich ziemlich abgeschnitten. Logisch, dass sich viele nach Bayern orientieren. Mit dem Realschulabschluss im Kleinwalsertal haben wir es geschafft, den Schülern ein weiteres Sprungbrett ins bayerische Bildungssystem anzubieten. So können die Schüler und Schülerinnen bis zum 10. Schuljahr im Tal bleiben.

Gibt es so etwas auch in anderen österreichischen Exklaven?

Grabherr: Das ist mir nicht bekannt.

Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich

Wie unterscheiden sich die Bildungssysteme in den beiden Ländern?

Grabherr: Der größte Unterschied ist, dass in Österreich die Bildungsentscheidung erst nach der 8. Schulstufe fällt. Das heißt, dass von der 5. bis zur 8. Stufe für alle Schüler der gleiche Lehrplan gilt. Dieser berücksichtigt aber eine Differenzierung. Die meisten Gymnasien in Österreich beginnen ab der 9. Klasse.

Was bedeutet das „Zwittermodell“ für die Schüler?

Grabherr: Die Schüler merken davon im Unterricht gar nichts. Aber ein entscheidender Vorteil ist, dass zwei Bildungswege für die Schüler und Schülerinnen offenstehen, der österreichische Bildungsweg nach Abschluss der 8. Klasse und der bayerische Bildungsweg nach Abschluss der 10. Klasse.

Können im Gegenzug auch Schüler aus dem Oberallgäu an der Schule im Kleinwalsertal lernen?

Grabherr: Ja, wir nehmen auch begrenzt Schüler aus dem benachbarten Oberallgäu in die 5. Schulstufe auf. Klar ist aber, dass die Kleinwalsertaler Schüler Vorrang haben, sie haben sogar ein Recht auf einen Schulplatz.

