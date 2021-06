Großreinemachen rund um den Großen Alpsee

Bei den Immenstädter Outdoorweeks wird am Samstag die Natur von Müll befreit. Jeder kann mitmachen.

04.06.2021 | Stand: 12:41 Uhr

Wandern, Wasser erleben, Rad fahren und die Balance finden: Bei den Outdoorweeks in Immenstadt-Bühl am Großen Alpsee dreht sich derzeit alles ums Naturerleben. Dazu gehört nach Ansicht der Veranstalter aber nicht nur jede Menge Gaudi, sondern auch Verantwortung gegenüber der Umwelt. Deshalb findet am Samstag, 5. Juni, ein „Clean-up-Day“ statt. Von 8 bis 18 Uhr ist das Motto: „Gemeinsam halten wir unsere einzigartige Natur sauber“. In Kooperation mit „Patron Plasticfree Peaks“ und dem Unternehmen Dorr sollen die Teilnehmer rund um Immenstadt und den Naturpark Nagelfluhkette die Umwelt von Müll befreien. Mitmachen kann dabei jeder. Ohne Anmeldung kann man zum Alpseehaus in Bühl kommen, wo die Naturfreunde ab 8 Uhr eine Abfalltasche und eine Zange erhalten. Anschließend kann jeder allein, mit Freunden, Familie oder der ganzen Firma losziehen. Wer seinen Beutel voll hat, kommt zum Alpseehaus zurück und gibt den gesammelten Müll ab. Zum Abschluss lädt ein Foodtruck mit feinen Speisen und einem Informationsstand zum Verweilen ein.

Das Großreinemachen ist der Abschluss der Wanderwoche bei den Outdoorweeks. Insgesamt gibt es vier Wochen: Nächste Woche steht "Wasser erleben" auf dem Programm, danach Radfahren und am Ende "Balance finden". Veranstalter ist die Alpsee-Immenstadt-Tourismus (AIP) GmbH. Weitere Infos und die Anmeldung zu den jeweiligen Kursen und Veranstaltungen gibt es unter: www.outdoor-festival-allgaeu.de

Lesen Sie dazu auch:

Olympiasieger Johannes Rydzek säubert seine Heimat bei den "Clean Up Days" von Unrat

Lesen Sie auch