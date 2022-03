Große Bühne für den Paralympics-Star: Blaichach empfängt Marco Maier

Die Gemeinde Blaichach empfängt den Paralympics-Star Marco Maier. Feuerwehr, Musikkapellen und der Skiclub bereiten dem 22-Jährigen eine große Bühne.

25.03.2022 | Stand: 16:53 Uhr

In Peking hat er die deutschen Fahnen hochgehalten – nun bereitet ihm die Heimat den gebührenden Empfang: Am kommenden Samstag veranstaltet die Gemeinde Blaichach am Rathausplatz einen großen Empfang für den deutschen Paralympics-Star Marco Maier. Ab 11 Uhr werden die Blaichacher Feuerwehr, Musikkapellen aus benachbarten Orten sowie die Skiclub-Kinder vom SC Gunzesried und der Ski-Abteilung vom TSV Blaichach Spalier stehen. Außerdem erhält Maier von Bürgermeister Christof Endreß die Goldene Ehrennadel der Gemeinde Blaichach.

Marco Maier: Sternstunden in Peking

Der 22-jährige Wintersportler hatte bei den paralympischen Winterspielen in Peking mit dem Doppel-Gewinn der Silbermedaille den größten Erfolg seiner Laufbahn als Skilangläufer gefeiert. Dabei war dem gebürtigen Oberstdorfer schon die Generalprobe vor den Spielen eindrucksvoll gelungen.

Maier, der für den SV Kirchzarten startet, hatte unmittelbar vor Olympia in China seinen ersten Weltcup-Sieg im schwedischen Östersund im Langlauf-Sprint gefeiert. Auf der größtmöglichen internationalen Bühne legte der Blaichacher dann nach: Nach dem Gewinn der Silbermedaille im Biathlon über 6 Kilometer am 5. März eroberte der Oberallgäuer vier Tage später erneut Silber über seine Paradedisziplin, 1,5 Kilometer Sprint, im Skilanglauf.

