Große Hilfsbereitschaft im Oberallgäu für die Opfer im Krisengebiet

07.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Über 5000 Menschen sind bei den Erdbeben an der syrisch-türkischen Grenze bislang ums Leben gekommen, Millionen andere haben nahezu alles verloren und hoffen nun auf Unterstützung. Auch Katrin Yaylagül aus Sonthofen bangt um das Leben ihrer Liebsten. „Meine ganze Familie ist da unten“, sagt Yaylagül und kämpft dabei mit den Tränen. Derweil ist im Oberallgäu eine Hilfsaktion angelaufen.

Yaylagüls Familie lebt in der türkischen Stadt Hatay nahe der Grenze zu Syrien und hat das Erdbeben überlebt. „Aber es bebt noch immer“, sagt Yaylagül. Sie sei in Kontakt mit Freunden und Verwandten in der Türkei und weiß um die Zustände vor Ort. „Sie haben keinen Strom, kein Gas, kein Benzin. Die Leute frieren und haben Hunger.“ Ihr Bruder stehe draußen in der Kälte im Schlafanzug. „Er wollte sein Geld aus der Wohnung holen, aber es ist zu gefährlich.“ Ab und zu kommen Videos durch. Dann atmet Yaylagül kurz auf, wenn sie ihre Familie sieht. Die Hilfsorganisationen seien erst am Dienstagmittag in Hatay eingetroffen.

Hilfsbereitschaft im Oberallgäu für die Türkei

„Sie müssen die Menschen schnell aus der Stadt rausholen. Es ist viel zu gefährlich dort. Immer wieder stürzen Gebäude ein“, sagt Yaylagül. Mit dem Auto zu fliehen, sei nicht möglich. Ihre Familie habe kein Geld dabei und könne nichts abheben. „Sie haben alles in der Wohnung gelassen, als es losging. Und die Straßen sind zerstört oder voller Autos.“ Die Sonthoferin will ihre Familie so schnell wie möglich wiedersehen und nach Deutschland in Sicherheit bringen: „Ich bitte, dass wir den Menschen helfen und sie zu uns holen.“

Fahri Sahan lädt die Transporter mit Hilfsgütern voll. Bild: Benjamin Liss

Im Oberallgäu bemühen sich derweil Tekin Sentürk und Fahri Sahan um Hilfe. Sie riefen am Montag ihre Landsleute an und das löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. „Wie ein Lauffeuer verbreitete sich dank der sozialen Medien unsere spontane Hilfsaktion“, erklärt der 41-jährige Sentürk. In kürzester Zeit war die Halle von Auto-Händler Sahan an der Hindelanger Straße in Sonthofen mit Sachspenden proppenvoll. Vor allem mit warmer Kleidung und Konserven für die überlebenden Opfer des schweren Erdbebens. Am Dienstag rollten die ersten zwei Transporter nach Ankara.

Dort werden die Sachspenden ins Depot der türkischen Hilfsorganisation AFAD gebracht. „Das ist ein Hilfswerk für große Notfälle, vergleichbar dem Technischen Hilfswerk in Deutschland“, sagt Sentürks Bruder Makin. Durch diese Organisation sei garantiert, dass die Hilfsgüter nicht in falsche Hände gelangen. Verbindungen zum türkischen Innenministerium sorgen dafür, dass der Hilfstransport aus dem Allgäu an der Grenze nicht unnötig aufgehalten wird.

„Erdbeben-Hilfsaktion-Türkei“ in Sonthofen

Makin Sentürk wie auch Sevdat Karakas sind überwältigt, wie Menschen verschiedener Nationen die „Erdbeben-Hilfsaktion-Türkei“ in Sonthofen unterstützen. Der Hilferuf hat sich im ganzen Allgäu verbreitet. „Viele haben extra warme Decken, Kleidung oder Jacken für Erdbeben-Opfer gekauft“, berichtet Karakas. „Wahnsinnig viele haben uns Sachspenden gebracht“, sagt Tekin Sentürk zwischen seinen Telefonaten mit dem Zoll, Firmen und helfenden Menschen. „Bei so einer Katastrophe muss man zusammenstehen.“ Auch Allgäuer Firmen stellten sich in den Dienst der guten Sache. So war bei der Firma „Reifen Schubert“ für neue Reifen sofort ein Termin frei und der Transporter wurde fahrbereit gemacht. Beim TÜV gab es ebenfalls keine Wartezeit. Und Erol Ayan von „Elite Transport“ stellte einen vollgetankten Lieferwagen bereit.

Sind die Hilfsgüter in Ankara angekommen, rollen die beiden Transporter zurück nach Sonthofen. Jeweils zwei Fahrer wechseln sich ab. „Nach ihrer Rückkehr geht’s gleich wieder los“, sagt Sentürk. Voraussichtlich am Samstag startet die nächste Tour. Beladen mit Hilfsgütern, die am meisten benötigt werden: „Kein Geld“, betont Sentürk. Sondern das, „was man bei so einem kalten Wetter braucht: warme Kleidung, Decken, Baby-Nahrung, Konserven ohne Schweinefleisch“. Gedeckt seien auch die Fahrtkosten: durch Spenden aus der Bevölkerung.

Miriam Duran, Vorsitzende des Integrationsbeirats Oberallgäu, ist in ständigem Kontakt mit den Helfern. Der Verein koordiniert die Aktionen. „Am Anfang will jeder helfen. Blinden Aktionismus wollen wir aber vermeiden“, sagt Duran. Deshalb sollten auch nur benötigte Hilfsgüter gespendet und die Kartons beschriftet werden.

Kontakt mit Fahri Sahan und Tekin Sentürk, Telefon: 08321/7805888. Abgabe der Hilfsgüter beim ehemaligen Wertstoffhof-Gelände in der Immenstädter in Sonthofen täglich von 16 bis 19 Uhr und bei der Moschee in Immenstadt.

