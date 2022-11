Großeinsatz in Immenstadt: 15-Jähriger droht damit, sich etwas anzutun

Ein 15-Jähriger hat in Immenstadt einen Großeinsatz ausgelöst, weil er drohte, sich etwas anzutun. Er stand mit einem Messer auf der Terrasse eines Wohnhauses.

15.11.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Nach einem Polizeinotruf wegen einer Person in einer psychischen Ausnahmesituation kam es Dienstagmittag in Immenstadt zu einem Großeinsatz. Neun Streifenwagen der Polizei Immenstadt und umliegender Dienststellen sowie drei Fahrzeuge der Feuerwehr Immenstadt, drei BRK-Rettungswagen, ein Notarzt und ein Fahrzeug des Kriseninterventionsteams rückten vor einer privaten Wohnung in der Sonthofener Straße an. Nach Angaben der Polizei stand dort ein 15-jähriger Jugendlicher auf der Dachterrasse des Wohnhauses und drohte, sich mit einem Messer etwas antun zu wollen.

Die Einsatzkräfte brachten ihn aber dazu, die Dachterrasse und das Gebäude unbewaffnet zu verlassen. Bei dem Zugriff leistete der 15-Jährige jedoch Widerstand, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.

Der Jugendliche wurde schließlich wegen seines gesundheitlichen Zustands in eine Fachklinik gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei richtete er seine Gewaltdrohungen nur gegen sich selbst. Während des Einsatzes waren die Sonthofener Straße und das Umfeld der Wohnung zeitweise abgesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

