Der höchste Berg im Allgäu: Das müssen sie über den Großen Krottenkopf wissen

Er ist der größte Berg in den Allgäuer Alpen: Wir stellen den Großen Krottenkopf vor. Welche Wanderwege gibt es und welche Hütten liegen in der Nähe?

27.06.2023 | Stand: 16:26 Uhr

Mit seinen 2656 Metern ist der Große Krottenkopf der höchste Berg in den Allgäuer Alpen und damit ein beliebtes Ausflugsziel für erfahrende Wanderer. Wir stellen den Giganten unter den Allgäuer Bergen nahe Oberstdorf vor.

Unter anderem beantworten wir folgende Fragen:

Kann man zum Großen Krottenkopf wandern?

Wie lange dauert der Aufstieg zum Großen Krottenkopf?

Wo kann man beim Großen Krottenkopf parken?

Wo liegt der Große Krottenkopf?

Der Große Krottenkopf liegt in Tirol und gehört zu einem Seitenast der Hornbachkette, die sich vom vom Allgäuer Hauptkamm etwa 15 km in östliche Richtung erstreckt. In der Nähe befinden sich unter anderem die Jöchelspitze, der Mädelekopf und die Krottenspitze. Auf 1844 Metern liegt die Kemptener Hütte, die als nördlicher Stützpunkt für eine Besteigung des Großen Krottenkopfes dienen kann.

Blick vom Großen Krottenkopf im Frühherbst. Unten liegt der Hermannskarsee, hinten links ist der Hochvogel zu erkennen. Bild: Mark Bihler

Wie kann man auf den Großen Krottenkopf wandern?

Es gibt vor allem zwei bekannte Möglichkeiten den Großen Krottenkopf zu besteigen. Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass der Berg nicht für Anfänger geeignet ist und absolute Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und Erfahrung im alpinen Gelände voraussetzt. Eine Möglichkeit den Krottenkopf zu besteigen, ist von deutscher Seite aus. Start für diese Route ist in Oberstdorf, von wo aus man in etwa vier Stunden über die Spielmannsau (dort kann ebenfalls gestartet werden) die Kemptener Hütte erreicht. Dabei wird der Europäische Fernwanderweg E5 genutzt. Von der Hütte aus sind es noch einmal etwa drei Stunden bis zum Gipfel, wobei der Weg unter anderem über die Krottenkopfscharte verläuft und kleine Kletterabschnitte enthält.

Eine Besteigung des Großen Krottenkopfs ist außerdem von der österreichischen Seite aus möglich. Hier starten Wanderer von Holzgau im oberen Lechtal. Auch hier folgt man einem Stück des E5-Wanderweges durch das Höhenbachtal und vorbei am Simms-Wasserfall bis man nach etwa zwei Stunden die bewirtete Untere Roßgumpenalpe erreicht. Danach zweigt der Weg in Richtung Krottenkopf ab. Für diesen Weg sollten Wanderer etwa vier Stunden einplanen.

Übernachtung in der Kemptener Hütte?

Die Tour auf den großen Krottenkopf kann auch auf zwei Tage verteilt werden beziehungsweise um einen weiteren Aufstieg, zum Beispiel auf die Mädelegabel, ergänzt werden. Dafür bietet sich beispielsweise eine Übernachtung in der Kemptner Hütte an, die von Mitte Juni bis zum 3. Oktober geöffnet hat. Die Hütte verfügt über 290 Schlafplätze und bietet von 12 bis 19.30 Uhr eine warme Küche an. Gäste können entweder im Vier-, Fünf- oder Achtbettzimmer sowie im Lager übernachten. Eine weitere Hütte, die sich für eine Übernachtung anbietet, ist das Waltenberger Haus auf 2084 Metern. Dort stehen insgesamt 70 Schlafplätze zur Verfügung.

Parken am Großen Krottenkopf

Sowohl in Oberstdorf als auch in Holzgau stehen ausreichend Parkplätze für Wanderer zur Verfügung. Wer erst an der Spielmannsau mit der Wanderung starten will, muss von Oberstdorf aus mit dem Bus fahren.

Kann man am Großen Krottenkopf Skifahren?

Am Großen Krottenkopf gibt es kein Skigebiet, der Berg kann aber über eine Skitour von Holzgau aus bestiegen werden. Diese ist allerdings nicht einfach und daher nur für erfahrene Skitourengeher geeignet.

Im Winter kann der Große Krottenkopf bei einer Skitour bestiegen werden. Bild: Michael Munkler

Wie ist das Wetter am Großen Krottenkopf? Gibt es eine Webcam?

Die Frage nach dem aktuellen Wetter und den Bedingungen vor Ort kann häufig der Blick auf eine Webcam klären. Leider gibt es keine Kamera auf dem oder in der Nähe des Großen Krottenkopfes. Es gibt allerdings einige Webcams in Oberstdorf und auf Bergen in der nähren Umgebung, zum Beispiel dem Nebenhorn, sowie in Holzgau.