Großübung der Feuerwehr in Oberstaufen mit 300 Teilnehmern

Die Feuerwehren Oberstaufen, Steibis, Thalkirchdorf und Aach retten 200 Schüler und Lehrer aus der Grund- und Mittelschule in Oberstaufen.

16.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zu einer groß angelegten Übung mit rund 300 Teilnehmern sind am Samstagnachmittag die Feuerwehren aus Oberstaufen, Thalkirchdorf, Steibis und Aach ausgerückt. An der Grund- und Mittelschule Oberstaufen entzündeten sich mehrere alte Schulmöbel im Untergeschoss des mehrstöckigen Schulgebäudes. Wie bei einem realen Einsatz wurden die Ehrenamtlichen per Melder und Sirene alarmiert.

Schon nach kurzer Zeit trafen die ersten Fahrzeuge unter den Blicken zahlreicher Zuschauer ein. „Wir haben im Vorfeld schon Werbung für die Großübung gemacht, so kann man sich ein eigenes Bild vom Vorgehen der Feuerwehr machen“, sagt Kommandant Frank Einberger. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge drang bereits dichter Rauch aus dem Schulgebäude, schrillte der Brandalarm und die ersten Schülergruppen wurden bereits durch ihre Lehrer aus dem Schulhaus evakuiert. „Wir haben insgesamt 180 Schüler und 20 Lehrer, die aus dem komplexen Gebäude evakuiert und gerettet werden müssen“, sagt Einberger.

Großübung der Feuerwehr in Oberstaufen

Die Einsatzkräfte gingen mit schwerem Atemschutz in das verrauchte Gebäude. Aufgrund der schlechten Sicht tasteten sie sich auf dem Boden krabbelnd durch das Schulgebäude. Immer wieder waren Rufe von Verletzten zu hören, die von der Jugendfeuerwehr gespielt wurden. Auch draußen im Pausenhof retteten die Einsatzkräfte die Kinder und Lehrer mittels einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss.

Die Einsatzkräfte mussten durch die verrauchte Schule zu den Verletzten. Bild: Benjamin Liss

Nachdem die elf vermissten Personen von den Einsatzkräften lokalisiert und gerettet wurden, wurden sie an die BRK Bereitschaft Oberstaufen übergeben. Die Helfer haben in einer nahe gelegenen Bushaltestelle eine Verletztenablage aufgebaut, wo sie die Verletzungen versorgten. Innerhalb kürzester Zeit hatten die 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst die rund 200 Personen evakuiert und gerettet. „Die Übung war ein voller Erfolg, Es hat wieder gezeigt, dass die Arbeit unter der verschiedenen Feuerwehr perfekt funktioniert“, sagt der Kommandant.

