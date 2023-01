Grüne kritisieren Immobilienspekulation in Oberstdorf

In Oberstdorf herrsche hoher Immobilien-Bedarf. Deshalb sei es falsch, am Trettachkanal Plätze für Eigentumswohnungen "abzuzweigen", sagen die Grünen.

19.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das habe für die Oberstdorfer Grünen weiterhin höchste Priorität. Das teilt die Ortsgruppe der Partei in einer Pressemitteilung mit. „Es herrscht ein hoher Bedarf“, erklärt die Ortsprecherin und Dritte Bürgermeisterin Bergith Hornbacher-Burgstaller. Mit der Bebauung des Trettachkanals komme „leider erst in ein paar Jahren“ eine grundlegende Entspannung in den Oberstdorfer Wohnungsmarkt. Darum sei es gut, dass die Gemeinde zumindest zwei kleinere Objekte in der Rubinger Straße und im Steinach schnell in Angriff genommen hat.

Keine Plätze für private Eigentumswohnungen am Trettachkanal

Beim Trettachkanals sollten darum keine Plätze für private Eigentumswohnungen „abgezweigt“ werden, sondern die geplante Bebauung komplett dem sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau vorbehalten bleiben, fordern die Grünen.

"Kaum Möglichkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt in Oberstdorf"

„Auf dem freien Markt gibt es kaum noch Möglichkeiten an bezahlbaren Wohnraum zu kommen“, bedauerte Ortssprecher Simon Wiesinger. Das hänge auch mit der Immobilenspekulation und damit überhöhten Preisen im Ort zusammen. Die Preise, die hier zum Teil aufgerufen werden, seien eine Nummer zu groß für Oberstdorf. Pech dann für die Einheimischen, die da nicht mehr mithalten können. Die Grünen lehnen eine nachträgliche Umwandlung von bestehendem Wohnraum in Zweitwohnungen ab. Neue Zweitwohnungsbesitzer sollten zwingend ihren ersten Wohnsitz in Oberstdorf anmelden müssen. Das Kleinwalsertal gehe da mit gutem Beispiel voran.

