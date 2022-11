"Grünen"-Express kommt ins Rollen: TVI-Handballer deklassieren Ottobeuren

Die Handballer des TV Immenstadt besiegen den TSV Ottobeuren mit 30:19. Die Rückraum-Achse glänzt mit 22 Treffern. Samstag wartet das nächste Derby.

14.11.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Sie haben lange warten müssen – und es hat sich gelohnt. Sieben Wochen nach dem Sieg zum Saisonauftakt gegen Kempten-Kottern haben die Handballer des TV Immenstadt das erst zweite Heimspiel der Bezirksoberliga-Saison absolviert. Mit 30:19 (12:9) deklassierten die „Grünen“ dabei den TSV Ottobeuren II und machten damit auch die 22:32-Niederlage in Würm im Nachholspiel unter der Woche vergessen.

TV Immenstadt gelingt Blitzstart

Das Team von Trainer Mihaly More startete, anders als in der jüngsten Vergangenheit, gut ins Spiel und ging bis zur fünften Minute durch zwei gewaltige Rückraumwürfe von Patrick Harris mit 2:0 in Führung. In der Folge verloren die Gastgeber zwar in der Abwehr ein wenig den Zugriff und Ottobeuren glich bis zur 15. Minute auf 5:5 aus. Doch der stark aufspielende Tibor Erdelyi und eine immer stärker werdende Abwehr um den Mittelblock Benjamin Krämer und Sebastian Engl sorgten dafür, dass der TVI mit einem Polster von drei Toren beim Stand von 12:9 in die Halbzeitpause ging.

„Wir wollten in der zweiten Halbzeit die statische Abwehr von Ottobeuren mehr in Bewegung bringen und so die Lücken reißen,“ erklärte More den Plan. Gesagt getan. Die Städtler kamen stark aus der Kabine. Im Angriff war mehr Bewegung im Spiel und die Abwehr stand wie ein Bollwerk. In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit ließen die „Grünen“ gerade mal drei Gegentore zu, schossen selbst aber neun, sodass es zur Schlussviertelstunde durchaus schon beruhigend 21:12 stand.

Rückraum-Achse Engl/Erdelyi entscheidet das Spiel

Zur Freude der Städtler entschied man sich auf Ottobeurer Seite dazu, Patrick Harris, bis dahin stärkster Immenstädter Angreifer, in Manndeckung zu nehmen. Den so entstandenen Platz nutzte allen voran die Rückraumachse um Erdelyi und Engl sehr gut aus. Das Duo war in der zweiten Hälfte für elf der achtzehn Immenstädter Treffer verantwortlich. Zum Auftakt in die Schlussviertelstunde zogen die Gäste aus Ottobeuren die Auszeit und versuchten in der Folge, den TVI-Angriff mit einem zweiten offensiven Abwehrspieler unter Druck zu setzen.

Der Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer. So kam der TSV zwar noch einmal auf 22:16 heran, ehe der TVI aber mit einem 5:0-Lauf endgültig „den Sack zumachte“. Zur Freude der Städtler feierte bei dem Derbysieg ein weiterer Neuzugang sein Debüt: Julian Häfelein, der ursprünglich aus der Immenstädter Jugend kommt, konnte von den Verantwortlichen überzeugt werden und kehrte nach Immenstadt zurück. So standen in der Julius-Kunert-Halle überwiegend Immenstädter Eigengewächse auf dem Feld. Diese Tatsache freute auch TVI-Kapitän Sebastian Engl: „Es ist schön zu sehen, dass die Jungs wieder da sind. Wir haben zwar einen kleinen Kader, aber einen starken Zusammenhalt“, sagte Engl. „Das wird uns helfen, um in den kommenden Wochen wichtige Punkte einzufahren.“

Zum nächsten „Heimspiel“ erwartet der TVI am kommenden Samstag ab 17 Uhr den TuS Fürstenfeldbruck II – allerdings im Rahmen eines gemeinsamen Spieltages mit Sonthofen in der Sonthofer Allgäu-Sporthalle.