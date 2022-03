Grünes Licht für Parkleitsystem in Oberstdorf

Die Gemeinde will den Suchverkehr reduzieren. Jetzt wurde der Auftrag für das Projekt vergeben, weil sonst staatliche Zuschüsse drohen, verloren zu gehen.

Die ersten Schilder am Ortseingang stehen schon: Oberstdorf will mit einem Parkleitsystem die Besucher in die richtigen Bahnen lenken. Bereits im Januar gab der Gemeinderat grünes Licht für das Gesamtkonzept (wir berichteten). Seit März liegt jetzt die grundsätzliche Zusage für staatliche Zuschüsse vor. Der Förderbescheid ergeht aber nur dann, wenn die Kosten für das Projekt rechtzeitig geklärt sind. Dazu muss allerdings die Ausschreibung bis 1. Mai abgeschlossen sein, erklärte Barbelin van der Smissen vom Oberstdorfer Bauamt im Gemeinderat. Deswegen erteilten die Ratsmitglieder jetzt der Verwaltung einstimmig den Auftrag, die Ausschreibung der Erstellung des Leitsystems unter dem Vorbehalt der Förderzusage zu veranlassen.

Ärger bei Einheimischen und Ausflugsgästen

Das Ziel des Projektes ist es, den Parksuchverkehr im Ort zu reduzieren, also Autofahren den Weg zu weisen, die durch den Ort fahren, um Stellflächen zu finden. Das soll Einheimische entlasten und Ausflugsgästen den Ärger einer langen, ergebnislosen Parkplatzsuche ersparen. Die Kosten für Schilder, Software und Installation werden auf 513.000 Euro kalkuliert. Weil es aber staatliche Zuschüsse in Höhe von 60 Prozent gibt und auch die Nebelhornbahn sich beteiligt, bleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil von insgesamt 170.000 Euro.

Mit digitalen Anzeigen sollen Besucher frühzeitig über freie Parkkapazitäten bzw. über mögliche Alternativen informiert werden. Diese Information über freie Parkkapazitäten sollen auch über digitale Kanäle verbreitet werden, beispielsweise über den Ausflugsticker Bayern oder die Websites von Tourismus Oberstdorf und den Bergbahnen. Zusätzlich sollen Park-and-Ride-Parkplätze ausgewiesen und die Besucher auf Busverbindungen hingewiesen werden.

Die großen Parkplätze in Oberstdorf stehen im Mittelpunkt des Projekts

Im Mittelpunkt des Konzepts stehen die großen Parkplätze, deren Belegung künftig beispielsweise durch Schrankenanlagen digital erfasst wird: Dazu gehören die Park-and-Ride-Parkplätze P1, P2, P3 am Ortseingang, die Stellflächen an Bergbahnen, Nordic-Zentrum, Skiflugschanze und Therme sowie die Wanderparkplätze Renksteg und Faistenoy. Bei den nicht digital erfassten Parkplätzen wie beispielsweise an der Freiherr-von-Brutscher-Straße und Sachsenweg handele es sich in der Regel ohnehin nur um zentrumsnahe Kurzzeitparkplätze, die für Tagesausflugsgäste nicht geeignet sind. Deshalb sollen diese mit dem Leitsystem nur untergeordnet beworben werden. Auf besondere Verkehrssituationen oder Sonderregeln bei Großveranstaltungen soll auf großflächigen LED-Anzeigen hingewiesen werden.

Verhandlungen mit Grundeigentümern

Zuletzt wurden Technik, Standorte und Betrieb des Parkleitsystems geplant. Zudem wurde daran gearbeitet, die Belegung zu erfassen und eine Software zu entwickeln. Parallel führte die Gemeinde Gespräche mit Grundeigentümern, um über die Bereitschaft zur Freigabe der Standorte zu verhandeln.

Was andere Gemeinden planen

Auch andere Oberallgäuer Gemeinden setzen vergleichbare Modelle um:

Die Gemeinde Blaichach beschloss Ende Februar, ein videogestütztes Parkleitsystem für das Gunzesrieder Tal um. Mit vier Kameras werden ein- und ausfahrende Autos gezählt. Auf digitalen Anzeigen wird dann sichtbar, wo noch wie viele freie Parkplätze sind.

In Oberstaufen werden auf dem großen Parkplatz vor dem Bahnhof künftig Kameras den Belegungsstand auswerten und an drei große elektronische Hinweistafeln übermitteln, welche die Marktgemeinde bereits angeschafft hat.

Die Stadt Immenstadt plant ein Parkleitsystem für Bühl. An den sechs großen Parkplätzen im Osten des Großen Alpsees und am Freibad Kleiner Alpsee soll die Anzahl der freien Parkplätze gemessen werden.

Und auch in Bad Hindelang plant die Kommune ein dynamisches Parkleitsystem, um den Verkehr im Hintersteiner Tal zu reduzieren. Auch dort fahren – ähnlich wie in Oberstdorf – im Sommer Hunderte Autofahrer durch das Dorf, um dann wieder den ganzen Weg zurückzufahren, weil die Parkplätze bereits belegt sind.

