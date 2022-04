„Überlegt euch das noch mal“: Gemeinderat verschiebt Entscheidung zu neuer Alphütte am Grünten

Die Alpgenossenschaft Grünten will ein Häuschen mit Stall nahe der Grüntenhütte bauen. Warum aber eine erste Anfrage dazu 2021 vom Landratsamt abgelehnt wurde.

28.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wenn es um die Alpwirtschaft geht, werden in der Regel Baugenehmigungen für notwendige Alphütten erteilt. Auf der Rettenberger Seite des Grünten ist das derzeit nicht so: Eine Bauvoranfrage 2021 zum Bau einer Hirtenwohnung mit Jungviehstall wurde zwar vom Gemeinderat für gutgeheißen, vom Landratsamt aber abgelehnt. Jetzt stellte die Alpgenossenschaft Grünten erneut einen Bauantrag, allerdings mit wesentlich kleinerer Hütte als ursprünglich geplant. Der Gemeinderat Rettenberg signalisierte in der jüngsten Sitzung wieder seine Zustimmung, verschob aber eine Entscheidung.

