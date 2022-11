Im Sommer hatte es noch Bewegung im Streit mit einem Grundeigentümer gegeben. Laufen daher im Winter die Grüntenlifte im Skigebiet in Kranzegg bei Rettenberg?

19.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Auch im kommenden Winter wird es an den Grüntenliften keinen Skibetrieb geben. „Aufgrund ungeklärter Nutzungsrechte mit einem Grundstückseigentümer ist ein Skibetrieb diese Wintersaison nicht möglich“, erklären die Eigentümer auf der Website der Grüntenlifte. Bereits in der vergangenen Skisaison standen die Bahnen still. (Lesen Sie auch: Familie Hagenauer kauft die Buronlifte in Wertach)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.