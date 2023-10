Grüntenkaserne als Flüchtlingsunterkunft: Ringen um „Gebäude 23“

Der Landkreis will ein Haus in der Grüntenkaserne in Sonthofen wie in der Vergangenheit als Unterkunft für Geflüchtete nutzen. Die Bundeswehr hat andere Pläne.

18.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Händeringend werden im Oberallgäu Flüchtlingsunterkünfte gesucht. Uns fehlen 500 Plätze bis zum Ende des Jahres“, macht Landrätin Indra Baier-Müller deutlich, wie ernst die Lage in der Region ist. Deswegen hat die Kreischefin jetzt alle Gemeinden und Städte aufgefordert, Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Zudem haben sich Bürgermeister und Landrätin mit einer Resolution an die Bundesregierung gewandt.

Landkreis Oberallgäu kämpft seit eineinhalb Jahren

Doch selbst wenn alle Gemeinden mitziehen – weitere Projekte sind in Planung – benötigt der Landkreis zentrale Unterkünfte, wo eine große Zahl von Flüchtlingen unterkommen kann. Deswegen kämpft der Landkreis seit eineinhalb Jahren, um ein Gebäude in der Grüntenkaserne in Sonthofen, in dem schon einmal eine Geflüchtetenunterkunft untergebracht war und das Wohnraum für bis zu 120 Menschen bieten würde. Das Haus, das zuletzt als Impfzentrum vom Kreis angemietet war, wäre geeignet, erklärt Landrätin Baier-Müller. Doch der Mietvertrag lief im Dezember aus. „Wir haben mehrfach angefragt, ob wir sie behalten und zumindest für ein Jahr in eine Asylbewerber-Unterkunft umwandeln können“, sagt Baier-Müller. „Uns wurde aber immer wieder abgesagt.“ Die Begründung des Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Kaufbeuren: Brandschutz und elektrische Leitungen seien nicht mehr sicher, zudem müsse das Gebäude saniert worden.

"Schlüssel zur Übergabe immer noch in der Schublade"

Doch seit neun Monaten ist nichts passiert, sagt die Landrätin. „Wir haben den Schlüssel zur Übergabe immer noch in unserer Schublade.“ Die Übergabe habe noch nicht stattgefunden. „Das zeigt, dass noch nicht überall angekommen ist, wie groß die Not ist“, wird Baier-Müller deutlich. „Und das obwohl uns die Geflüchteten vom Bund zugewiesen werden.“ Die Kreischefin ist mit ihrer Geduld am Ende: „Von uns wird erwartet, dass wir die Aufgabe übernehmen“, sagt Baier-Müller. „Aber der Bund ist nicht dazu in der Lage, seine Pflichten zu erfüllen.“ Auch der Sprecher der Oberallgäuer Bürgermeister, Thomas Eigstler, ist verärgert: „Bei jedem Flüchtlingsgipfel verkündet die Bundesregierung, dass sie eigene Unterbringungsmöglichkeiten prüft“, kritisiert der Kreisvorsitzende des Gemeindetags. „Es ist frustrierend, wenn der Bund seine Zusagen nicht einhält.“ Um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen, denken die Oberallgäuer Rathauschefs über eine Protestkundgebung nach.

Bundeswehr: Künftige militärische Nutzung des Gebäudes geplant

Die Bundeswehr bleibt indes hart: „Vonseiten der Bundeswehr bestehen aufgrund der veränderten geopolitischen Sicherheitslage weiterhin Planungen zur zukünftigen militärischen Nutzung des Gebäudes 23“, teilt eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf Anfrage der Redaktion mit. Das Gebäude könne daher nicht für die Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern zur Verfügung gestellt werden. Der Abschluss eines zeitlich befristeten Mitnutzungsvertrages sei nicht möglich – auch nicht mit sehr kurzer Laufzeit.

Auch keine anderen Gebäude in der Kaserne verfügbar, erklärt Bundeswehr-Sprecherin

Mit Beendigung des Nutzungsvertrages für das Gebäude als Impfzentrum sei die Immobilie durch das Landratsamt an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Kaufbeuren als hausverwaltende Dienststelle zu übergeben. Das Gebäude sei vollständig zu räumen und zu reinigen sowie erforderliche Rückbauarbeiten durchzuführen. „Dieser Vorgang ist noch nicht vollständig abgeschlossen“, teilt die Bundeswehr-Sprecherin mit.“ Der dem Landratsamt bekannte baulich schlechte Zustand des Gebäudes 23 ist unverändert.“ Darüber hinaus seien in der Grünten-Kaserne keine leerstehenden Gebäude als Flüchtlingsunterkunft verfügbar.