Fäkalkeime im Grüntensee: Wasserprobe verzögert sich

Aktuell herrscht kein Badeverbot am Grüntensee. Doch um sicherzustellen, dass keine Keime mehr im See sind, sollte am Montag eine Wasserprobe genommen werden.

28.08.2023 | Stand: 14:09 Uhr

Neue Wasserproben am Grüntensee können aufgrund der Wetterlage erst im Laufe der Woche genommen werden. Das teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Ursprüglich geplant war, dass neue Wasserproben genommen und analysiert werden. "Aufgrund des Schlagwetters der vergangenen Tage wurde der See aufgewühlt. Weil hierdurch eine Verfälschung der Untersuchungsergebnisse wahrscheinlich ist, sah das Gesundheitsamt am Montag von der geplanten Probenentnahme ab", heißt es in der Meldung wörtlich

Weiterhin engmaschige Kontrollen

Damit dennoch weiterhin eine engmaschige Kontrolle stattfinden kann, werde das Gesundheitsamt des Landkreises Oberallgäu im Laufe der Woche eine Nachbeprobung vornehmen. Wann genau diese stattfinden kann, hänge von der Entwicklung der Wetterlage in den nächsten Tagen ab. Zum Hintergrund: Bei einer in regelmäßigen Abständen vorgenommenen Wasserprobe, am südlichen Ufer des Grüntensees, sind Fäkalkeime (e-coli) entdeckt worden. Daraufhin verhängte das Gesundheitsamt ein Badeverbot für den betroffenen Bereich am 21. August. Die Auswertung der jüngsten Proben vom Dienstag, 22. August, haben laut Landratsamt eine deutliche Verbesserung gezeigt. Deshalb war das Badeverbot am Freitag, 25. August wieder aufgehoben worden.