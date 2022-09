Grüntentag im Oberallgäu: „Der Krieg ist da und wir konnten ihn nicht verhindern“

Der russische Überfall auf die Ukraine ist auch beim Grüntentag omnipräsent. Mehrere Redner machen klar: Die Erinnerung an Kriege ist nach wie vor wichtig.

13.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der Blick in die Gegenwart zeige, dass die Mahnmale zur Erinnerung an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt ihre Aufgabe noch lange nicht erfüllt haben. Mit dieser Botschaft, die auf den Krieg in der Ukraine anspielt, wandte sich Oberst Alwin Denz, Präsident des Landeskameradschaftsbundes Vorarlberg, an die Teilnehmer des diesjährigen Grüntentages. Nach pandemiebedingter Pause fand die Veranstaltung heuer wieder in traditioneller Form statt. Trotz regnerischen und kalten Wetters begrüßte der Vizevorsitzende der Truppen- und Gebirgsjägerkameradschaft Grünten, Hans Singer, etwa 200 Besucher. Mit dabei waren auch die Musikkapelle Rettenberg, Alphornbläser aus Burgberg und die Böllerschützen Grünten.

Militärdekan stellt in seiner Predigt die bedrohliche Situation in der Welt dar

Zahlreiche Fahnenabordnungen der Soldaten- und Veteranenvereine aus dem Umland, Alpini sowie Kameraden aus Österreich und Großbritannien waren am Jägerdenkmal vertreten. Mit dabei waren auch der Präsident des Vorarlberger Schwarzen Kreuzes, Oberst Erwin Fitz, sowie der stellvertretende Kommandeur des Gebirgsversorgungsbataillons 8 aus Füssen, Oberstleutnant Kristoff Krieb. Die Bergmesse feierte Militärdekan Jürgen Andreas Eckerth aus München. In seiner Predigt stellte er die bedrohliche Situation in der Welt dar. Er appellierte, dass jeder sich für Frieden untereinander, zwischen Nationen und Religionen einsetze und dafür bete. Oberst Denz betonte in seiner Ansprache: Dass es heute nach zwei Weltkriegen ein vereintes Europa gebe, sei eine großartige gesellschaftliche Leistung.

Zeitgleicher Gottesdienst in Sonthofen - Dritter Bürgermeister: "Bin froh, dass wir aus unserer Vergangenheit gelernt haben"

Zeitgleich mit der Veranstaltung auf dem Grünten fand in der Sonthofer Kirche St. Michael der von Stadtpfarrer Josef Kühn zelebrierte Gedenkgottesdienst statt. Zahlreiche Sonthofer und italienische Alpini nahmen daran teil. Die Stadtkapelle begleitete musikalisch die Feier. Der Dritte Bürgermeister der Stadt Sonthofen, Josef Zengerle, erinnerte an den vorangegangenen Grüntentag, als ein Zeichen des Friedens gesetzt worden sei. „Heute könnte man sich fragen: War das alles umsonst? Denn der Krieg ist da und wir konnten ihn nicht verhindern“, sagte Zengerle. Doch es sei nicht umsonst gewesen. Es gebe eine starke Solidarität für die Menschen in der Ukraine, die Bevölkerung sei geeint bei der Hilfsbereitschaft für das ukrainische Volk. „Ich bin sehr froh, dass wir aus unserer Vergangenheit gelernt und erkannt haben, dass wir nur eine Zukunft haben, wenn die Menschenrechte unser höchstes Gut sind“, betonte der Dritte Bürgermeister.

Zwanzigjähriges Bestehen der Kameradschaft mit den Alpini aus Deutschland

Ein Kameradschaftsnachmittag im Saal der Adler-Post Rettenberg schloss den Grüntentag ab. Das zwanzigjährige Bestehen der Kameradschaft mit den Alpini aus Deutschland wurde mit dem Überreichen eines Erinnerungsgeschenkes besonders gewürdigt.