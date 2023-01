Unterricht in Containern: Oberstdorfer Grundschüler noch bis Herbst ohne feste Klassenzimmer

Noch bis Herbst werden die Oberstdorfer Grundschüler in Container-Klassenzimmern unterrichtet. Die Sanierung der Grundschule wird teurer als gedacht.

23.01.2023 | Stand: 06:57 Uhr

Noch werden die Oberstdorfer Grundschüler in Container-Klassenzimmern unterrichtet. Doch neben dem provisorischen Gebäude schreitet die Generalsanierung an der Schule voran, die weiter im Kostenrahmen von 21 Millionen Euro liegt. Im Oktober soll das Projekt fertig sein und die Kinder zurückkehren. Auch das neue Schuljahr wird also noch in der Containerschule im Fuggerpark beginnen. Läuft alles nach Plan, könnte in Oberstdorf der Umzug der Klassen in den Herbstferien stattfinden. Seit November 2021 läuft die Generalsanierung der Schule, die auch für die Anforderungen des modernen Unterrichts umgebaut wird.

Grundschule: Oberstorfer Gemeinderat stellt die Weichen

Der Oberstdorfer Gemeinderat stellte jetzt die Weichen, damit die Arbeiten schnell vorankommen: Einstimmig vergab das Gremium die Aufträge für Schreiner- und Estricharbeiten. Mit 354.800 Euro liegen die Schreinerarbeiten im Kostenrahmen, berichtete Felix Peeters von der Bauverwaltung im Rat.

Baufirma meldet Insolvenz an

Der Auftrag für die Estrichmaßnahmen mussten neu vergeben werden, weil die beauftragte Firma im Dezember Insolvenz angemeldet hat und die Arbeiten nicht mehr ausführen konnte. Darüber habe der Insolvenzverwalter die Gemeinde informiert. Die Bauverwaltung hat Schadensersatz angemeldet, in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben als Fördergeber das Gewerk erneut ausgeschrieben und jetzt für 105.000 Euro vergeben. Die Arbeiten werden um 36 Prozent teurer als in der ersten Vergabe.

Lesen Sie auch: Immer mehr Lehrer erkranken: Oberallgäuer Grund- und Mittelschulen gehen auf dem Zahnfleisch