13-jähriger Snowboarder liegt bewusstlos auf Piste in Gunzesried - Kam er alleine zu Sturz?

Bewusstlos und schwer verletzt wurde ein 13-jähriger Snowboarder auf der Piste in Gunzesried gefunden. Kam er zu Sturz, oder war an dem Unfall jemand beteiligt?

14.02.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Der 13-jährige Junge wurde am Samstagmittag gegen 12 Uhr bewusstlos auf der Skipiste in Gunzesried gefunden. Ein anderer Wintersportler hatte den jungen Snowboarder auf einem Steilstück etwa mittig auf der Talabfahrt liegen gesehen und wollte dem Buben helfen.

Dieser war jedoch nicht ansprechbar. Der Mann setzte einen Notruf ab und leitete die Rettungskette ein. Der Junge wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten geflogen. Aktuell befindet sich der 13-Jährige wieder bei Bewusstsein und liegt laut Polizei mit einer schweren Gehirnerschütterung auf der Intensivstation. Dort muss er noch einige Tage beobachtet werden.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei war der junge Oberallgäuer mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester beim Skifahren. Weil er mit dem Snowboard alleine fahren wollte, trennte sich die Familie. Als die Mutter später nach dem Jungen suchen wollte, bemerkte sie auch schon den Rettungseinsatz.

Junger Snowboardfahrer bewusstlos in Gunzesried - Polizei ermittelt

Der Junge wurde auf der Piste medizinisch versorgt und dann mit dem Helikopter in das Krankenhaus gebracht. Im Laufe des Tages informierte die Bergwacht die Polizei über den Unfall - da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ein Fremdverschulden vorliegt. Nun ermitteln die Beamten, ob der Bub mit einem der zahlreichen Skifahrer auf der präparierten Piste kollidiert oder alleinbeteiligt gestürzt war. Dazu sucht die Polizei mögliche Unfallzeugen. Der verletzte Junge kann sich momentan nicht an die Geschehnisse vom Samstagmittag in Gunzesried erinnern.

Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08323-96100 bei der Polizei in Immenstadt zu melden. Momentan wird noch nicht von einer Straftat ausgegangen.

