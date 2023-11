Gute-Laune-Hits und neues Album: Mathew James White kommt nach Sonthofen

Der gebürtige Neuseeländer Mathew James White ist vom Allgäu begeistert. Regelmäßig tritt er in der Sonthofer Kultur-Werkstatt auf. Ein neues Album erscheint.

03.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

„Ich liebe diese Gegend. Sie ist der Hammer. Jedes Mal, wenn ich hier auftrete, überlege ich, ob ich hierherziehe. Das wäre mein Herzenswunsch“, schwärmt Mathew James White vom Allgäu. 2007 ist der gebürtige Neuseeländer, der seit 2005 in Deutschland lebt, das erste Mal in der Sonthofer Kultur-Werkstatt aufgetreten. Seither durften sich die Allgäuer Musikliebhaber - abgesehen von der Corona-Zeit - jährlich über ein Konzert von ihm freuen. Schon traditionell tritt er dort gemeinsam mit dem bekannten Oberallgäuer Musiker und Musikproduzenten Tim Hecking auf – so auch an diesem Samstag, 4. November.

"Ein Local Hero"

Werkstatt-Leiterin Monika Bestle stellte einst die Verbindung zwischen beiden Musikern her und legte damit den Grundstein für die Zusammenarbeit. „Wir müssen Monika dankbar sein“, sagt Mathew James White. Für den 52-jährigen Neuseeländer bot die Zusammenarbeit mit dem 44-jährigen Allgäuer nicht nur eine Erleichterung bei der sprachlichen Kommunikation mit dem Publikum. „Tim ist ein Local Hero, und es macht unheimlich viel Spaß, mit ihm zu spielen“, schwärmt White.

Eine Änderung im ablauf

Die Konzertbesucher dürfen sich heuer sogar auf eine besondere Änderung im Konzertablauf freuen: Während beide Musiker bisher solo ihre eigenen Sets spielten und nur für ein paar wenige Stücke gemeinsam auf der Bühne standen, wollen Hecking und White jetzt den Großteil des Konzerts gemeinsam bestreiten. Auf Grund der großen Entfernung haben die Musiker die Stücke ihres Kollegen jeweils im heimischen Studio einstudiert und gehen nach nur einer kleinen Sound-Check-Probe gemeinsam auf die Bühne.

Entwicklung zum Folk-Pop

Mathew James White wird den Besuchern dabei eine Mischung aus seinen neuen Liedern und jenen Stücken bieten, mit denen er sich in die Herzen des Sonthofer Publikums gespielt hat. Der 52-Jährige hat sich musikalisch verändert. Während er bei seinen ersten Auftritten im klassischen Singer-Songwriter-Bereich anzusiedeln war, hat sich sein Stil in den vergangenen zwei Jahren eher in Richtung Folk-Pop entwickelt. In einem ist er seiner Linie allerdings treu geblieben: Er bietet den Zuhörern weiterhin fast ausschließlich Eigenkompositionen, für die er sich von der Natur inspirieren lässt.

Aufmunternde Songs

Vor anderthalb Jahren ist White von Berlin in ein kleines Dorf nach Niedersachsen gezogen, wo er die Ruhe unter anderem bei Waldspaziergängen genießt. Sein neuestes Album „Getting through this with Positive Sounds“ steckt daher voller starker, aufmunternder Songs, die motivieren wollen, eine positive Grundstimmung vermitteln und Energie schenken sollen. Damit wären Whites gute Laune-Hits auch durchaus radiotauglich.

Das neue Album

Fans des Neuseeländers sollten seine Hompage https://mathewjameswhite.com/ im Blick behalten, denn bereits Mitte November erscheint sein neues Album „We’re home now“ und zwar lediglich in limitierter Stückzahl. Tim Hecking hat für das Konzert auch ausschließlich eigene Songs im Gepäck, die er selbst als „Gitarren-Pop“ mit deutschen Texten beschreibt.

Das Konzert

Das Konzert von Mathew James White und Tim Hecking findet am Samstag, 4. November, ab 19 Uhr in der Sonthofer Kultur-Werkstatt statt. Kartenreservierung unter Telefon 08321/2492 oder per E-Mail: info@kult-werk.de