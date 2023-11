Wettrennen mit Robotern - Woran Immenstädter Schüler jetzt tüfteln

Eine Spende ermöglicht Robotik-Unterricht am Gymnasium Immenstadt. So sollen Schüler frühzeitig an moderne Technik und Programmierung herangeführt werden.

02.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Zum eingestellten Zeitpunkt ist es sonnig“, tönt es aus dem Tablet. Der kleine, über Bluetooth verbundene Roboter aus Legosteinen hat soeben das Wetter über Farbsensoren vorhergesagt. Und er kann noch mehr, zum Beispiel Hindernisse während der Fahrt erkennen und überwinden. Stolz zeigen die Schüler der Klassen 6a, 6b und 8a des Immenstädter Gymnasiums, was sie in den bisherigen fünf Doppelstunden mit Kursleiter Daniel Schaffner ausgetüftelt haben.

Roboter-Wettrennen zum Start des Wahlkurses

Zunächst ging es für die 16 Schülerinnen und Schüler des Wahlkurses darum, dass umfangreiche Material aus den zehn Lego-Robotik-Sets zu sortieren und die Sensoren kennenzulernen, die auf Farben, Neigungswinkel und Abstände reagieren. Die Sets haben einen direkten Lehrplanbezug der MINT-Fächer für die weiterführende Schule. „Die erste Challenge war dann ein kleines Wettrennen“, kommentiert Schaffner ein kurzes Video, in dem kleine Roboter über den Flur flitzen und vereinzelt auch mal einen ungeplanten Überschlag machen.

Beeindruckend auch eine Prothese, die am Unterarm befestigt werden kann und mit der über eine Greiffunktion kleine Objekte wie ein Stift gegriffen, gehalten und transportiert werden können. Auch die weiteren Roboter in Form eines E-Bikers und eines Tresors sind imposant. „Schülerinnen und Schüler frühzeitig an moderne Technik und Programmierung heranzuführen, ist großartig“, sagt Immenstadts Zweiter Bürgermeister Siegfried Zengerle. Auch er habe früher begeistert mit Lego gespielt, „so tolle Funktionen gab es da allerdings noch nicht“.

Unterstützung aus Wirtschaft und Politik

Dass so viele Robotik-Sets im Unterricht zum Einsatz kommen können, ist auf die gemeinsame Initiative des Gymnasiums und dem Sonthofer Institut für Produktion und Informatik (IPI) der Hochschule Kempten zurückzuführen. Die Nachwuchsförderung lag auch den Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft und Politik am Herzen, die sich an der Aktion beteiligten. In kurzer Zeit kamen rund 5200 Euro zusammen. „Für die sehr gute Zusammenarbeit sind wir sehr dankbar“, freut sich Schulleiterin Ulrike Hitzler. Ihr Dank gilt auch den Lehrern und aufgeschlossenen, kreativen Schülern, ohne die so ein Kurs nicht möglich wäre.

Von den präsentierten Robotern begeistert sind auch die Vertreterinnen und Vertreter jener Firmen, die sich mit Spenden beteiligten – darunter BBS Automation Blaichach, Multivac, die Stoll-Gruppe sowie die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu und Sparkasse Allgäu. Auch Alexander Hold, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, freut sich über die frühe Berufsorientierung, die dieser Kurs ermöglicht. Was die anwesenden Tüftler später mal beruflich machen wollen? „Programmierer“ und „Lehrer“ ist zu hören.

