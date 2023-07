Abifeier des Gymnasiums Sonthofen - diese Schülerleistungen waren besonders

Die Abiturienten des Gymnasium Sonthofen erzielten einige herausragende Leistungen. Anne Motschiedler wurde mit einem Schnitt von 1,2 Jahrgangsbeste.

25.07.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Ihre Schulzeit war für die 79 Abiturientinnen und Abiturienten in Sonthofen mit der Verleihung der Abiturzeugnisse offiziell beendet. Mit ihren Familien, Freunden und Lehrern begingen sie im Haus Oberallgäu die Zeugnisübergabe, bevor am Abend in der Fiskina in Fischen weitergefeiert wurde.

Schüler musizieren selbst

Den musikalischen Auftakt bot Sophie Behrendt am Saxofon mit einer Interpretation von Mecanos „Hijo de la Luna“, begleitet von Anne Motschiedler am Klavier, Leni Härtl am Bass und Felix Kienle mit dem Cajon.

Schulleiter Joachim Stoller beglückwünschte die Abiturienten, wobei er deren Leistung in den Vordergrund rückte und erklärte, welche Leistungserwartungen es in der gymnasialen Oberstufe gibt und dass das Bestehen des Abiturs zwangsweise mit dem Prinzip der Eigenverantwortung einhergehe, da jeder für seinen eigenen Erfolg zuständig ist. Als Grundlage für eine Persönlichkeitsreifung der Jugendlichen sei es aber auch wichtig zu lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Stoller ehrte auch besondere Leistungen. (Auch interessant: Gymnasium Sonthofen: So weit sind die Pläne für den Ausbau mit neuer Turnhalle)

Prämien für besonderes Engagement

Daran knüpfte Dr. Konstanze Koepff-Röhrs an. Sie prämierte zum 22. Mal Schüler für ihr besonderes Engagement mit dem Dr.-Werner-Röhrs-Preis, und Zweite Bürgermeisterin Ingrid Fischer würdigte die Preisträger der Stadt. Fischer forderte die Abiturienten dazu auf, mutig, neugierig und offen für Neues zu sein, um mit ihren Talenten Zukunft zu gestalten und einen positiven Einfluss auf Welt und Gesellschaft auszuüben. Stellvertretender Landrat Roman Haug schloss sich den Worten an. In Vertretung für Christa und Ralf Mokros vergab Stoller den Preis der Mokros-Stiftung. Preise von der Schulstiftung erhielten Schüler, die sich durch ihr Engagement für die Schulfamilie hervortaten, auch die Ehemaligen des Gymnasiums vergaben einen Preis.

Schülerrede als Schlusspunkt

Nachdem die Schülerinnen Yvonne Schwarz und Chiara Fanni, begleitet von Thaddäus Zeller an der Gitarre, das Lied „I lived“ von One Republic vorgetragen hatten, sprach noch die Elternbeiratsvorsitzende Martina Neusinger.

Mit einer geistreichen Rede beendete Abiturientin Sophie Behrendt die Feier und dachte dabei auch an die Mitschülerinnen und Mitschüler, die das Abitur nicht bestanden hatten.

Diese Auszeichnungen erhielten die Sonthofener Abiturientinnen und Abiturienten 2023:

Für die besten Abiturienten: Dr. Werner Röhrs-Preis: Anne Motschiedler (1,2), Kilian Fiedermutz (1,3), Annkatrin Mischke (1,3)

Preis der Stadt Sonthofen: Anne Motschiedler, Kilian Fiedermutz, Annkatrin Mischke

Landkreis: Anne Motschiedler, Kilian Fiedermutz, Annkatrin Mischke

Mokros Stiftung: Anne Motschiedler, Kilian Fiedermutz, Annkatrin Mischke

Preis der Schulstifung: Johanna Martin, Leni Härtl, Manuel Weis

Preis der Ehemaligen des Gymnasiums Sonthofen (EMUs): Lina Stockhaus, Elisa Nawrot, Kabir Sharma, Marius Schmid

DMV-Abiturpreis Mathematik: Anne Motschiedler

DMV-Abiturpreis Physik: Bartol Kovacev Kurilic, Manuel Weis

Auszeichnung des Landesverbands Bayern im Deutschen Altphilologenverband für besondere Leistungen im Fach Latein: Annkatrin Mischke

