Beim Projekt Digitale Hörnerdörfer wird seit 2018 in Obermaiselstein und Balderschwang erprobt, wie moderne Technik die Menschen im Dorf besser verbinden kann.

02.07.2021 | Stand: 18:37 Uhr

Wer sich ein Bild vom Wetter oder der Schneelage im Balderschwanger Tal machen will, kann mit einem Klick Live-Bilder vom Gelbhansekopf erhalten. Dort steht jetzt eine hochauflösende 360-Grad-Kamera, die in Echtzeit Bilder sendet. „Das gefällt vielen Gästen, aber auch Balderschwangern, die nicht mehr in der Heimat leben“, sagt Bürgermeister Konrad Kienle. Am höchsten liegen die Zugriffszahlen, wenn der erste Schnee fällt, erzählt der Rathauschef.