Hängende Köpfe beim TSV Sonthofen

Der TSV Sonthofen verliert das entscheidende Spiel gegen den TSV Gilching und steigt damit in die Bezirksliga ab. Während der Partie gibt einen Schockmoment.

20.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Eine äußerst lange Bezirksoberliga Saison hat nun ihr Ende gefunden. Kein glückliches für die Handballer des TSV Sonthofen. Im alles entscheidenden Spiel gegen den TSV Gilching-Argelsried haben die Oberallgäuer 23:26 verloren und sind somit in die Bezirksliga abgestiegen.

Es war alles angerichtet, bereits am Freitagnachmittag versammelte sich die Mannschaft um Kapitän Mike Burgdorf an der Allgäuer Sporthalle um mit den Fans im gemieteten Reisebus nach Gilching zu fahren und noch einmal alles zu geben für den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga.

Neben der Bürde auf sieben Etatmäßige Stammspieler verzichten zu müssen, erreichte die Mannschaft der Tod von Hansi Günter, ein mehr als nur verdientes Mitglied der Handballabteilung. Zu seinen Ehren lief die Mannschaft deshalb mit Trauerflor auf.

Schwere Verletzung bei Domi Waldmann

Um 20.30 Uhr pfiffen die beiden Unparteiischen die Partie an. Sonthofen war die Bedeutung des Spiels deutlich anzumerken und kam zunächst gar nicht in die Partie. Die Gastgeber führten schnell mit 2:0. Dann nach vier Minuten verletzte sich Domi Waldmann so schwer, dass die Partie für eine halbe Stunde unterbrochen werden musste. Für den Mittelmann ging es mit einem Schien- und Wadenbeinbruch direkt ins Krankenhaus.

Seine Mannschaftskollegen schienen den Schock gut verdaut zu haben und egalisierten das Ergebnis mit dem Tor von Gerhard Jehle zum 2:2. Das Spiel lebte von der Spannung und der hitzigen Atmosphäre auf den Rängen. Hierbei sei ein Lob an die Unparteiischen ausgesprochen, die sich zu keinem Zeitpunkt der Partie von der Stimmung oder von der Bedeutung der Partie anstecken ließen. Die Oberallgäuer legten ab Mitte der ersten Hälfte immer ein Tor vor. Die Führung hätte zu diesem Zeitpunkt deutlicher ausfallen können. Doch Sonthofen nutzte zwei Strafwürfe nicht und hatte zudem technische Fehler im Spiel. So gelang es nicht, sich abzusetzen. Mit dem Pausenpfiff erzielte Cemal Gündogdu dann noch das 12:11 aus Sicht der Sonthofer.

Bruch im Spiel: Sonthofen kassiert sieben Treffer in Folge

Sichtlich organisiert und motiviert starteten die Gäste in die zweite Hälfte. Vor allem die Abwehr hielt stand und vorne im Angriff spielten sie sauber zu Ende. Daraus resultierte die verdiente 19:17-Führung. Danach jedoch kippte das Spiel. Wie schon zuvor gegen Pullach und in anderen Auswärtspartien hatte Sonthofen einen richtigen Bruch im Spiel. Ganze zehn Minuten glückte kein Treffer mehr. Die Gilchinger nutzten diese Phase und erzielten sieben Treffer. Als die Partie fünf Minuten vor dem Ende, beim Stand von 25:20, entschieden schien, wachte Sonthofen noch einmal auf und forcierte vor allem durch Philipp Wald Ballverluste bei den Hausherren. Diese wurden schnell zum 25:23-Anschluss verwandelt.

Die Hoffnung keimte wieder auf. Doch zwei Chancen auf 24:25 zu stellen wurden durch technische Fehler vergeben und kurz vor Ende erzielte Gilching die Entscheidung. Am Ende steht ein 26:23 und die bittere Gewissheit, in der nächsten Saison in der Bezirksliga zu spielen. Dennoch sollten die Verantwortlichen positive Schlüsse ziehen und für die nächste Saison wieder erfolgreichen Handball in Sonthofen sehen können.

