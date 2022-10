Hagel und Hangrutsch im Oberallgäu

Unwetter machen auf Oberallgäuer Straßen große Probleme. Kreis-Tiefbauamt zieht eine Jahresbilanz.

Überflutungen, Starkregen, Hagelschauer, Hangrutsch: Die Straßenmeisterei des Landkreises Oberallgäu in Sonthofen hatte in diesem Jahr mit einer Reihe von Unwetter-Schäden zu kämpfen. Wie Leonhard Koch von der Straßenmeisterei den Kreisräten im Bauausschuss erläuterte, mussten immer wieder Straßen von Schlamm befreit oder in Unterführungen das Wasser abgepumpt werden.

Anfang Mai sorgte ein Unwetter im Süden des Landkreises für Probleme: Nach einem Starkregen mit Hagel war die B19 zwischen dem Geiger-Kreisel und Oberstdorf sowie die Kreisstraße OA 5 südlich des Hirschsprungs zwischen Obermaiselstein und Oberstdorf komplett voll mit Hagelkörnern. Südlich der Bolsterlanger Steige wurde zudem das Bankett massiv ausgespült und im Bereich Lochbach kam es wegen des starken Regens zu einem Steinschlag. An der OA 26 wurde ebenfalls das Bankett ausgespült.

Bahnunterführung bei Immenstadt unter Wasser

Ende Juni setzte ein Starkregen die Bahnunterführung der Kreisstraße OA 5 bei Immenstadt einen Meter tief unter Wasser. Wegen des Stromausfalls war zudem die Pumpenanlage ausgefallen und so mussten Schächte von Schlamm gereinigt werden. Bei der Aktion half auch die Feuerwehr Immenstadt mit. Gleichzeitig traten zwei Bergbäche bei Schöllang und Reichenbach über die Ufer und überfluteten die OA 4. Dort half die Feuerwehr Schöllang beim Beseitigen der Schäden an verstopften Kiesfängern und Durchlässen.

Für einen Murenabgang am Oberstdorf-Hostel bei Tiefenbach sorgte das Unwetter in der Nacht von 19. auf 20. August. Dort wurden die OA 5 verschüttet sowie Geländer und eine Steinmauer beschädigt. Straßenmeisterei und Feuerwehr waren stark beschäftigt, die Schäden zu beheben.

