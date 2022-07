Halbe Million Euro mehr für Bauprojekt in Sonthofen: Wie das SWW Oberallgäu damit umgeht

Steigende Kosten machen sich zunehmend auf Großbaustellen wie in Sonthofen bemerkbar. Der SWW-Geschäftsführer erklärt, wie sein Unternehmen damit umgeht.

07.07.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Sonthofen Steigende Kosten machen derzeit vielen Menschen zu schaffen. Auch bei Bauprojekten sei das immer deutlicher spürbar, berichtete Martin Kaiser, Geschäftsführer des Sozial-Wirtschafts-Werks (SWW) Oberallgäu, in der Gesellschafterversammlung. Betroffen ist damit auch eine Großbaustelle in Sonthofen: An der B308 wächst seit Längerem ein Neubau in die Höhe. Geplant war eine Investitionssumme von 24,6 Millionen Euro. Nun teilte Kaiser mit, dass die Kosten um 550.000 Euro steigen. Der Zeitplan soll allerdings eingehalten werden: Es ist weiterhin vorgesehen, dass zwischen Juli und September 2023 die ersten Mieter in die 66 neuen Wohnungen einziehen.

